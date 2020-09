Arriva Doom Patrol 2, uno dei più strani gruppi di eroi dell’universo DC. Robotman alias Cliff Steele, Negative Man alias Larry Trainor, Elasti-Woman alias Rita Farr Crazy Jane e Cyborg alias Victor Stone sono tornati di nuovo per salvare il mondo. Ogni membro della Doom Patrol ha subito un orribile incidente che gli ha regalato abilità sovrumane, lasciandoli però sfigurati. Insieme formano un team disfunzionale che ha creato un proprio scopo nella vita grazie allo scienziato pazzo Niles Caulder alias The Chief, insieme al quale indagano sui fenomeni esistenti più strani. Doom Patrol 2 debutta sulla piattaforma Amazon Prime Video il 28 settembre con una stagione di nove episodi.

Doom Patrol 2 su Prime Video: la trama della seconda stagione

Dopo aver sconfitto Mr. Nobody, il gruppo si ritrova in miniatura, bloccato sulla pista di auto da corsa giocattolo di Cliff. Ognuno di loro reagisce in maniera diversa al tradimento di The Chief, mentre cerca di superare le proprie esperienze traumatiche passate. Ai Doom Patrol, intanto, si unisce un nuovo membro: Dorothy Spinner, figlia di Caulder, dotata di poteri misteriosi che rappresentano una vera minaccia in grado di portare alla fine del mondo. In parte gruppo di supporto per supereroi repressi, in parte squadra di combattimento, i Doom Patrol sono insieme una famiglia che combatte per un mondo che non li accetta.

Doom Patrol 2: il cast e i personaggi

Nel cast della seconda stagione ritroviamo i personaggi principali. Matt Bomer interpreta Larry Trainor / Uomo Negativo, ex pilota di aerei, costretto a portare delle bende speciali per via delle radiazioni emanate dal suo corpo; Brendan Fraser è Cliff Steele / Robotman, ex pilota di auto da corsa, il suo cervello è stato inserito all’interno di un corpo robotico dopo che un incidente gliel’ha distrutto; Timothy Dalton è Niles Caulder / Chief, dottore specializzato nella cura di persone con poteri speciali ed ex leader della Doom Patrol; Joivan Wade è Victor Stone / Cyborg, supereroe per metà umano e per metà robot; Diane Guerrero è Jane / Crazy Jane, supereroina dalle 64 personalità differenti; April Bowlby è Rita Farr / Elasti-Girl, ex attrice col potere di allungarsi, rimpicciolirsi e crescere. New entry della stagione: Abigail Shapiro nel ruolo di Dorothy Spinner.