Conto alla rovescia già iniziato per “Don’t worry darling“. Il film con Harry Styles e Florence Pugh tra pochi giorni arriverà su Sky Cinema Uno in 1° visione, e contemporaneamente sarà reso disponibile sulla piattaforma Now. Scopri data, cast e trama del film di Olivia Wilde.

“Don’t worry darling” cast e trama

Presentato fuori concorso alla 79° edizione della Mostra del Cinema di Venezia – in programma dal 31 agosto 2022 al 10 settembre 2022 – il thriller psicologico ha un cast stellare, tra cui Florence Pugh, Harry Styles e Chris Pine ed è stato uno degli eventi glamour del Festival del Lido.

Ambientato nella comunità sperimentale di Victory – un oasi del deserto americano – il film racconta un mondo “perfetto” nel quale vige ordine e disciplina. A guidare la comunità c’è Frank, una sorta di messia, circondato da uomini che lavorano allo sviluppo di materiali avanzati e mogli che puliscono casa, cucinano e si dedicano allo shopping. Il progetto fa parte di un piano segreto nell’America degli anni 50 e mostra una vita perfetta, un mondo in cui ogni esigenza dei residenti viene soddisfatta dall’azienda. Tutto ciò che viene chiesto in cambio è discrezione e impegno incondizionato per la causa del progetto Victory.

Quando però Alice scopre che dietro quell’apparente facciata idilliaca si nasconde qualcosa di sinistro non può fare a meno di chiedersi quale sia il prezzo che tutti stanno pagando per vivere in quella sorta di “bolla”. Quanto sarà disposta a perdere Alice per far emergere cosa sta realmente accadendo in questa comfort zone? Non vi sveliamo altro per non rovinarvi la sorpresa.

“Don’t worry darling” quando in TV

Il thriller psicologico di Olivia Wilde arriverà in prima visione TV su Sky Cinema Uno il prossimo 24 luglio alle 21.35.

A partire da questa data la pellicola sarà disponibile anche su NOW, il servizio di streaming video che permette di accedere al meglio della programmazione Sky sia in live streaming che in modalità on-demand, anche senza parabola o abbonamento Sky.

Nell’attesa di vedere questa pellicola che promette di farci veramente trattenere il fiato, ecco il trailer ufficiale rilasciato da Warner Bros. UK & Ireland.