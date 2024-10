Tutto pronto per una nuova puntata di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi“, il comedy show condotto da Piero Chiambretti in prima serata su Rai3. Scopriamo in anteprima tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda stasera, giovedì 3 ottobre 2024.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi con Piero Chiambretti su Rai3: ospiti di stasera

Giovedì 3 ottobre dalle ore 21.20 su Rai3 torna l’appuntamento con “Donne sull’orlo di una crisi di nervi“, il programma che racconta l’universo femminile con un tocco d’ironia, comicità e intrattenimento. Una nuova puntata guidata dal geniale Piero Chiambretti che con un parterre di ospiti è pronto a raccontare ed esplorare l’universo femminile con ironia, leggerezza, ma anche profondità. Un viaggio alla scoperta dell’universo femminile fatto con intelligenza con la presenza di numerosi ospiti ed amici.

Tantissimi gli ospiti di stasera, giovedì 3 ottobre 2024: a cominciare da Alessandro Borghese, cuoco e conduttore televisivo di successo. Spazio poi ad una intervista speciale per Vittorio Sgarbi con la figlia Evelina. E ancora: Marina Tagliaferri, l’attrice della soap italiana più longeva di sempre “Un posto al sole”. L’attrice è pronta raccontarsi tra successo e vita privata. Infine ospite anche Vittorio Feltri. Durante la puntata non mancheranno i monologhi comici di Rosalia Porcaro, Marina Valdemoro. E ancora: i collegamenti con i corrispondenti Rai all’estero: Nicoletta Manzione da Parigi, Marco Varvello da Londra e Claudio Pagliara da New York.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi, tornano Asia Argento, Alba Parietti e Rosita Celentano

Durante la puntata di giovedì 3 ottobre 2024 di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” uno dei momenti più attesti è quello con le editorialiste del programma. Si tratta di Asia Argento, Alba Parietti e Rosita Celentano pronte a mettersi in gioco su temi riguardanti la loro vita e la loro carriera. Da non perdere poi gli interventi del filosofo Edoardo Camurri e il disturbatore in divisa Gene Gnocchi allargheranno l’orizzonte del pensiero collettivo con le loro “riflessioni”.

Da segnalare anche la classifica degli uomini in crisi della settimana di Maurizio Mannoni e le indagini giornalistiche di Giorgio Dell’Arti. Nel parterre altri ospiti che interverranno durante la puntate: la Vescova della Chiesa Episcopale Anglicana Maria Vittoria Longhitano, la scrittrice Giada Biaggi, la Casalinga di Alpignano, la dantista Clizia De Rossi, la scrittrice Melanie Francesca e il cromatologo Ubaldo Lanzo.

L’appuntamento con Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti è il giovedì in prime time su Rai3.2