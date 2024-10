“Donne sull’orlo di una crisi di nervi“, il comedy show condotto da Piero Chiambretti torna in prima serata con una nuova imperdibile puntata su Rai3. Ecco in anteprima tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda stasera, giovedì 10 ottobre 2024.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi con Piero Chiambretti su Rai3: ospiti di stasera 10 ottobre 2024

Giovedì 10 ottobre dalle ore 21.20 su Rai3 va in onda una nuova puntata di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi“, il programma che racconta l’universo femminile con un tocco d’ironia, comicità e intrattenimento. Padrone di casa il mitico Piero Chiambretti pronto a raccontare ed esplorare l’universo femminile con la partecipazione di un parterre di ospiti. Un viaggio alla scoperta dell’universo femminile trattato sempre con ironia, leggerezza e profondità.

Tra gli ospiti della puntata di stasera, Piero Chiambretti incontra Stefano Bonaccini, l’ex presidente della Regione Emilia-Romagna, per affrontare argomenti e temi di strettissima attualità. Spazio poi a Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le Stelle e giornalista, ma Vittorio Feltri, a cui spetterà il commento delle notizie più rilevanti e curiose della settimana. Infine ospite anche Patrizio Rispo, protagonista della soap “Un posto al sole” dove interpreta il personaggio di Raffaele Giordano.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi, tornano Asia Argento, Alba Parietti e Rosita Celentano

Come in ogni puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, spazio alla triade tutta al femminile composta da Asia Argento, Alba Parietti e Rosita Celentano. Le “editorialiste del programma” sono pronte a mettersi in gioco anche questa settimana parlando di temi riguardanti la loro vita privata e professionale. Durante la puntata tornano anche il filosofo Edoardo Camurri e il disturbatore in divisa Gene Gnocchi.

Immancabili anche i monologhi comici di Rosalia Porcaro, Marina Valdemoro e le notizie in diretta dal mondo dagli inviati Rai. Questa settimana spazio a Nicoletta Manzione da Parigi, Marco Varvello da Londra e Claudio Pagliara da New York. Infine la classifica degli uomini in crisi della settimana di Maurizio Mannoni e le indagini giornalistiche di Giorgio Dell’Arti. Ricordiamo nel parterre la presenza della scrittrice Giada Biaggi, della Casalinga di Alpignano, la scrittrice Melanie Francesca e il cromatologo Ubaldo Lanzo.

L’appuntamento con Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti è il giovedì in prime time su Rai3.