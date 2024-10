Tutto pronto per l’ultimo appuntamento di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi“, il comedy show presentato da Piero Chiambretti e trasmesso in prima serata su Rai3. Ecco in anteprima tutte le anticipazioni e gli ospiti dell’ultima puntata in onda stasera, giovedì 17 ottobre 2024.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi con Piero Chiambretti su Rai3: ospiti di stasera 17 ottobre 2024

Giovedì 17 ottobre dalle ore 21.20 va in onda l’ultima puntata di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi“, il il programma che racconta l’universo femminile con un tocco d’ironia, comicità e intrattenimento trasmesso in prima serata su Rai3. Piero Chiambretti con un parterre di ospiti è pronto a raccontare ed esplorare, ancora una volta, l’universo femminile con ironia, leggerezza e profondità. Spazio durante la puntata alle ultime novità sulla guerra Russia-Ucraina con l’intervento di Stefania Battistini, giornalista inviata di guerra del Tg1 su cui pende un mandato d’arresto da parte delle autorità russe per “attraversamento illegale del confine”.

Tra gli ospiti dell’ultima puntata anche: il filosofo Edoardo Camurri e il disturbatore in divisa Gene Gnocchi torneranno con le loro “riflessioni”. Presente anche Vittorio Feltri chiamato anche questa settimana a commentare le notizie più rilevanti e curiose della settimana. E ancora: ospiti in studio Nina Soldano e Riccardo Polizzy Carbonelli, due dei protagonisti della soap dei record “Un posto al sole”.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi, tra gli ospiti anche Asia Argento, Alba Parietti e Rosita Celentano

Durante l’ultima puntata di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” di Piero Chiambretti in onda su Rai3 uno dei momenti più attesi è quello con le editorialiste del programma. Asia Argento, Alba Parietti e Rosita Celentano, sono pronte anche stasera a raccontare e svelare lati e retroscena inediti della loro vita.

Non mancano poi momenti di spensieratezza e divertimento con gli interventi di: Rosalia Porcaro, Marina Valdemoro. Tra i giornalisti in collegamento questa sera ci sono: Nicoletta Manzione da Parigi, Marco Varvello da Londra e Claudio Pagliara da New York. E ancora: la classifica degli uomini in crisi della settimana di Maurizio Mannoni e le indagini giornalistiche di Giorgio Dell’Arti. Tra gli ospiti presenti in platea pronti ad intervenire nel corso della puntata anche: la tanatoesteta Irene Nonnis, la scrittrice Giada Biaggi, la Casalinga di Alpignano, la scrittrice Melanie Francesca, il cromatologo Ubaldo Lanzo, la Vescova Maria Vittoria Longhitano, la dantista Clizia De Rossi.

L’appuntamento con Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti è il giovedì in prime time su Rai3.