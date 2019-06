Torna Donne ad Alta Quota – Premio Marisa Bellisario 2019 su Rai1. Una serata dedicata alle donne con la consegna del prestigiosissimo riconoscimento che ogni anno premia le donne che si sono distinte nella professione, nel management, nella scienza, nell’economia e nel sociale a livello nazionale ed internazionale. Ecco ospiti ed anticipazioni.

Donne ad Alta Quota – Premio Marisa Bellisario 2019

Tutto pronto per la messa in onda della cerimonia di consegna del Premio Marisa Bellisario 2019 trasmesso sabato 22 giugno dalle ore 23.15 su Rai1. A condurre la serata-evento, dagli Studi Fabrizio Frizzi è Paola Perego, che dalle pagine del settimanale Vero Tv ha detto:

Il Premio Bellisario è un programma che conduco sempre con grande orgoglio e onore. Ci sono nomi importanti dello spettacolo e della cultura quasi tutti al femminile. La legge Bellisario è in scadenza e in Parlamento si sta discutendo per il rinnovo.

Durante la serata “Donne ad Alta Quota – Premio Marisa Bellisario” verrano consegnate la famose “mele d’oro”, un premio assegnato ogni anno alle donne che si sono contraddistinte per merito per la loro professione. Un premio istituito nel 1989 da Lella Golfo per ricordare Marisa Bellisario, una dirigente d’azienda, con il solo scopo di sostenere le donne valorizzandone il merito ed il talento.

Premio Marisa Bellisario 2019: ospiti

Tantissimi gli ospiti pronti a calcare il palcoscenico allestito negli Studi Dear della Rai dedicati a Fabrizio Frizzi. Tra questi ci saranno Claudia Gerini, Raoul Bova, Bruno Vespa. E ancora, direttamente da Ballando con le Stelle 14, ci saranno Milena Vukotic e Simone Di Pasquale, che si esibiranno con un passo a due sulle note di “Je ne regrette rien” di Edith Piaf.

Ospiti musicali Fausto Leali che si esibirà con “Quando un uomo ama una donna”, Jessica Morlacchi reduce da “Ora o mai più 2” presenterà il suo inedito “Senza ali e senza cielo”. A condurre la serata è Paola Perego, che dalle pagine del settimane VeroTv ha detto:

Il Premio Bellisario è un programma che conduco sempre con grande orgoglio e onore. Ci sono nomi importanti dello spettacolo e della cultura quasi tutti al femminile. La legge Bellisario è in scadenza e in Parlamento si sta discutendo per il rinnovo.