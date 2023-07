Nathalie Guetta, l’amatissima Natalina nella serie “Don Matteo“, in una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato del suo primo libro, ma anche del rapporto con Terence Hill e Raoul Bova.

Nathalie Guetta: “Dodici in caso di stress” è il suo primo libro

Attrice e e circense di origini francese, Nathalie Guetta si è fatta conoscere dal grande pubblico per il personaggio di Natalina nella serie campione d’ascolti di Rai1 “Don Matteo“. La sorella di David Guetta, amatissima dal pubblico italiano, in questi giorni ha debuttato anche come scrittrice con il primo romanzo dal titolo “Dodici in caso di stress“. Un titolo originale che l’attrice francese ha spiegato così dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “è il numero massimo di sigarette che mi consento in caso di stress estremo. Di solito non ne fumo più di otto al giorno“.

Titolo a parte, la Guetta ha scavato molto nella sua vita personale: dal matrimonio con Yudiel fino alla separazione. Proprio l’ex marito l’ha convinta a pubblicarlo: “c’è molto di autobiografico. Non sarei mai riuscita a scrivere di qualcosa che non conoscevo. Questo libro ho cominciato a scriverlo proprio al tempo di quella storia, ma poi lo avevo messo da parte. È stato Yudiel, il mio ex marito, alcuni anni dopo, a convincermi a terminarlo. L’ho fatto ed è stato pubblicato nel 2020, in piena pandemia: praticamente un disastro. Finché non è arrivata Laura Putti, che ha appena fondato una casa editrice, e mi ha proposto di pubblicarlo di nuovo“.

Nathalie Guetta, l’evoluzione di Natalina e i rapporti con Terence Hill e Raoul Bova

Nata a Parigi, in Francia, oramai Nathalie Guetta si sente cittadina italiana. La sua città del cuore? Napoli! L’attrice, infatti, dopo Parigi si è trasferita nel meraviglioso capoluogo campano dove ha trovato tanto delle sue origini “tunisine da parte di padre e greche da parte di madre”. Napoli è diventata la sua città del cuore, la casa dove ricominciare una nuova vita. Il successo come attrice in Italia è legato al personaggio di Natalina, la perduta di Don Matteo; un personaggio che è cresciuto nel tempo come ha precisato proprio la Guetta: “all’inizio era quasi una caricatura ma, così, si sarebbe esaurita con la prima stagione. Invece ho lavorato per “allargare” il personaggio, dando anche qualche idea agli sceneggiatori, lavorando sui dialoghi… ed eccoci qua. Grazie alla costumista Monica Celeste, poi, Natalina ha recuperato anche un po’ di femminilità, prima era un disastro. Ero diventata un maschiaccio anch’io“.

Infine impossibile non parlare di Terence Hill, compagno per tantissime stagioni di “Don Matteo” che, ad un certo, ha deciso di lasciare la serie. “È dispiaciuto a tutti quando è andato via, ma ha fatto bene, ha ripreso in mano la sua vita” – ha detto l’attrice che ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni – “con lui avevo un rapporto straordinario: mi ascoltava, mi dava consigli”. Oggi condivide il set con Raoul Bova, il nuovo Don Massimo della serie, con cui ha instaurato un bellissimo rapporto: “mi trovo bene anche con lui: è gentile, solare e generoso. Non vedo l’ora di andare a Spoleto perché lì riesco a “rubarlo” un paio di sere per andare a cena. Se ho accettato di fare ancora “Don Matteo” è stato anche per rivedere lui, così come Nino Frassica e Francesco Scali”.

La nuova stagione di Don Matteo 14 è prevista verso la prima metà del 2024.