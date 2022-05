Don Matteo 14 ci sarà? Cosa dicono gli ascolti della stagione, si farà?

Don Matteo 14 si farà? Questo è il dubbio che hanno i milioni di aficionados dell’amata fiction che ha chiuso i battenti giovedì 26 maggio 2022, regalando al pubblico molte emozioni e colpi di scena inaspettati. I momenti più belli dei protagonisti di questa fortunatissima serie hanno tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. Ma Don Matteo avrà la 14 esima stagione? Vediamo insieme di capire meglio.

Don Matteo 14 si farà? Gli ascolti parlano chiaro: oltre sei milioni di media a puntata

Cosa dicono gli ascolti della 13 stagione di Don Matteo appena conclusasi? Gli ascolti della 13esima stagione sono stati ottimi e considerando che la serie tv va in onda dal 2000 e il passaggio di testimone da Terence Hill a Raul Bova – nel ruolo di Don Massimo – la casa di produzione, Lux Vide può ritenersi più che soddisfatta.

Per cui sia gli sceneggiatori che i produttori possono tranquillamente mettere in cantiere la 14esima stagione di Don Matteo perché il pubblico non è ancora pronto a lasciare andare questa fiction che va in onda da moltissimi anni.

Passaggio di testimone da Terence Hill a Raul Bova in Don Matteo 13: accoglienza calorosa

Certo non è stato semplice per il pubblico accettare il passaggio di testimone da Terence Hill a Raul Bova. Tuttavia, quest’ultimo è stato accolto positivamente e in modo molto caloroso, tanto che nemmeno il diretto interessato, si aspettava tanto affetto. Accettare l’addio di Terence Hill e dare il benvenuto a Raoul Bova per il pubblico non è stato semplice. Se all’inizio qualcuno aveva deciso di non seguire più la fiction, gli ascolti poi hanno riconfermato l’amore della gente per questa serie tv che è in onda dal 2000. Insomma, stando ai dati dell’Auditel Don Matteo 13 ha registrato ascolti pazzeschi e il pubblico è rimasto incollato allo schermo.

Don Matteo o Don Massimo, come si chiamerà la 14 stagione?

La realizzazione di Don Matteo 14 sembra ormai una cosa quasi certa. Numeri alla mano, gli ascolti premiano in modo netto la serie tv. tuttavia, non ci resta che capire se la 14esima stagione si chiamerà ancora “Don Matteo” o “Don Massimo”.

Come tutti saprete, nella serie tv, il protagonista Terence Hill, ovvero Don Matteo è uscito di scena. È andato in missione segreta in Sudan per aiutare un amico missionario. Al suo posto è subentrato Don Massimo a cui presta il volto Raul Bova.

La media di questa 13esima stagione è stata di circa 5,9 milioni di telespettatori (share del 26,4%) a puntata. Numeri decisamente pazzeschi in tv vista l’offerta sempre più varia anche delle piattaforme in streaming.

Possiamo concludere affermando che il pubblico ha accolto bene il passaggio di testimone tra i due attori. Quello che si chiede la gente è se la fiction continuerà ancora a chiamarsi Don Matteo, nonostante il protagonista non ci sia più.

Del resto pare scontato che nella prossima stagione ci sia nuovamente Raul Bova che dovrà ovviamente dividersi in altri due set: “Buongiorno mamma 2” che vede Bova di nuovo al fianco di Maria Chiara Giannetta, oltre alla possibilità della realizzazione di una seconda stagione “Giustizia per Tutti”, in onda in questo periodo su canale 5.

Insomma, pare proprio che ci siano tutti i numeri per la realizzazione di una 14 esima stagione di Don Matteo. Resta da capire se la serie continuerà ad avere lo stesso nome per lasciare la porta aperta ad un ipotetico ritorno – anche temporaneo – di Terence Hill.