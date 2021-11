Il regista Jan Maria Michelini ha parlato dell’addio di Terence Hill a “Don Matteo”. Intervenuto alla presentazione della serie Rai “Blanca” in onda dal 22 novembre in prima serata su Raiuno, il regista ha detto la sua in merito a questa notizia che ha gettato nello sconforto i fan dell’amatissima serie di Raiuno. Ecco cosa ci ha raccontato nella nostra intervista.

Intervista a Jan Maria Michelini

“Con Terence Hill ho girato circa 35 episodi. Ci siamo voluti molto bene e abbiamo collaborato in maniera affiatata. Il suo addio alla serie segna la fine di un’epoca ma Terence ci dà una testimonianza di un’incredibile spirito che è rimasto giovane e che lo rimarrà per sempre. Ha sempre dimostrato di essere professionale oltre che essere un esempio umano per tutti noi. Sono convinto che Terence farà molto altro dopo “Don Matteo”.

Una dichiarazione che testimonia come l’addio di Terence Hill sia stato vissuto con grande rammarico anche sul set. Proprio in un’intervista a noi rilasciata in esclusiva, l’attrice Maria Chiara Giannetta ha rivelato di aver mandato un messaggio a Terence Hill dopo il suo ultimo giorno di riprese a Spoleto.

A proposito poi della nuova serie “Blanca”, il regista Jan Maria Michelini ha rivelato di pensare ad un sequel: “Anche Doc doveva essere una sola stagione ma poi considerando il successo della serie abbiamo pensato subito di farne una seconda. Speriamo che per Blanca ci sia lo stesso interesse da parte del pubblico. Sono contento che finora la serie sia stata venduta in giro per il mondo. Questo ci assicura già un futuro per la serie”.

Il regista ha spiegato che la prima difficoltà sul set l’ha avuta quando si è trovato a dover lavorare con il cane Fiona: “Maria Chiara Giannetta ha iniziato a frequentare Fiona al fine di entrare in empatia con lei già prima dell’inizio delle riprese. Fiona è stata una compagna di avventura stupenda anche se sul set noi non avevamo la possibilità di coccolarla perché doveva sviluppare un rapporto esclusivo con la protagonista”.

Consulente della serie, il cantante Andrea Bocelli. Jan Maria Michelini ha spiegato che Bocelli si è subito messo a disposizione per aiutare Maria Chiara ad entrare nel personaggio: “Andrea ha spiegato sin da subito a Maria Chiara che doveva abituarsi a muoversi nello spazio con disinvoltura”.

Il regista Jan Maria Michelini ha poi dato qualche anticipazione in merito alla seconda stagione della serie Sky “Diavoli” con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey: “Nella seconda stagione verranno affrontati temi scottanti legati all’attualità che tutti conosciamo bene. Abbiamo sentito parlare in questi mesi del 5g, della guerra dei dati, di guerra sommersa tra America e Cina”.

Le riprese della serie “Diavoli” sono terminate proprio quest’estate anche se manca ancora un’annuncio ufficiale sulla data di programmazione.

Intervista video a Jan Maria Michelini