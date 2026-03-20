Don Matteo ha salutato i telespettatori con il gran finale della 15ima stagione. Una puntata che ha catalizzato ancora una volta l’attenzione del pubblico che ora si domanda “si farà una nuova stagione?”. Ecco tutto quello che sappiamo sul futuro di una delle serie tv più amate di sempre!

Don Matteo 16 stagione si fa? Le ultime news

Ci sarà una nuova stagione di Don Matteo? La serie tv giunta quest’anno alla sua quindicesima stagione ha salutato il pubblico di Raiuno con una puntata che ha incollato dinanzi alla tv 3.875.000 spettatori con uno share del 23.3%. Un successo enorme per la fiction con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica che continua ad appassionare, anno dopo anno, milioni di persone. Con il gran finale della 15ima stagione in tanti si stanno chiedendo: Don Matteo 16 stagione si farà?

Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale da parte della Rai né tantomeno da parte del cast anche se gli ottimi risultati in fatto di ascolti tv lasciano presagire che ci sarà una nuova stagione. Non solo, il finale di Don Matteo 15 è aperto a nuove domande e racconti anche se ha chiuso alcune storie narrative importanti.

Don Matteo 16 si farà e il cast?

Le indiscrezioni su Don Matteo 16 stagione sono incoraggianti considerando che la serie è tra le più amate e seguite di sempre. Al momento non è stata confermata, ma una cosa è certa: qualora la Rai confermerebbe una nuova stagione, la sua messa in onda in chiaro sarà tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. Parlando, invece, del cast: chi ci sarà nella prossima stagione?

Sicuramente nel cast di Don Matteo 16 ritroveremo due personaggi emblematici: il maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica e il capitano Diego Martini che ha il volto di Eugenio Mastrandrea. Ancora incerto il futuro di Don Massimo interpretato da Raoul Bova che, alla vigilia della messa in onda della 15ima stagione, dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni aveva confessato: «se ci sarà Don Matteo 16? Non so se ci sarà don Massimo». Le dichiarazioni di Raoul Bova non sono di chiusura, anzi lasciano aperte delle possibilità considerando che il personaggio di Don Massimo ha ancora tanto da dire e raccontare. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali!