Don Matteo 15, puntata speciale con Suor Costanza: quando in tv

Sta per andare in onda una puntata speciale di “Don Matteo 15” che vedrà nel cast Suor Costanza, una delle protagoniste più amate di “Che Dio ci Aiuti“. Scopriamo insieme di cosa parlerà l’episodio e quando andrà in onda in tv.

Don Matteo 15, arriva Suor Costanza: quando in tv

“Don Matteo 15” si conferma essere una delle fiction più seguite in casa Rai. Anche la quarta puntata, andata in onda giovedì 29 gennaio 2026, ha fatto registrare buoni ascolti incollando davanti allo schermo quasi 4 milioni di spettatori per il 23,4% di share. Ascolti che sono destinati ad aumentare con l’arrivo nel cast di Suor Costanza.

Non si tratta di un breve cameo, ma di un intero episodio in cui vedremo l’arrivo della suora a Spoleto, personaggio interpretato da Valeria Fabrizi. La puntata speciale, che vedrà una sorta di crossover tra “Che Dio Ci Aiuti” e “Don Matteo” è in programma per giovedì 5 febbraio 2026, sempre in prima serata su Rai1.

Che Dio ci aiuti va in onda dal 2011 e sin dalla prima puntata ha avuto tra i suoi protagonisti Suor Costanza, madre superiora che spesso rimprovera Suor Angela. Don Matteo invece è stato trasmesso per la prima volta nel 2010. Due serie molto apprezzate che ancora adesso, a distanza di anni, sono seguitissime dal pubblico.

Le anticipazioni del quinto episodio

Ma cosa vedremo nella quinta puntata di Don Matteo 15 in onda il 5 febbraio? Come anticipato dal promo, a Spoleto arriverà Suor Costanza. La donna interpreta la zia della new entry Caterina e non sa che nipote non è più una novizia.

La Marescialla chiede quindi l’aiuto del collega Cecchini che le fa indossare l’abito da suora per provare a ingannare la zia. Intanto Giulia accetta lo stage e parte per Perugia con il suo ex marito Mathias che vuole inserirla nel mondo della moda. Ciò scatena la gelosia di Diego. In canonica Maria, dopo essere riuscita a sfuggire grazie a Don Massimo al rapimento, è tormentata da ricordi confusi sul suo passato.