La nuova stagione di Don Matteo è pronta a tornare con la sua quattordicesima edizione, confermando il grande successo della fiction italiana. Ecco tutte le informazioni su quando inizia, le anticipazioni, il cast e la trama.

Quando inizia Don Matteo 14?

Don Matteo 14 debutta su Rai 1 a partire dal 17 ottobre 2024. La serie continuerà a essere trasmessa in prima serata, con dieci episodi, ciascuno della durata di circa due ore.

Anticipazioni e trama di Don Matteo 14

La nuova stagione mantiene il classico format che ha reso celebre la fiction: un mix di mistero, giallo e temi spirituali. Don Massimo (interpretato da Raoul Bova), erede del leggendario Don Matteo, continua a risolvere crimini e a supportare la comunità locale, spesso prima della polizia. Tuttavia, con l’arrivo di nuovi personaggi, ci saranno sviluppi sorprendenti, tra cui una nuova storia romantica e nuovi casi che terranno il pubblico incollato allo schermo​.

Una delle principali novità riguarda l’introduzione del Capitano Diego Martini (interpretato da Eugenio Mastrandrea), che entra in scena per riconquistare la sua ex, il Pubblico Ministero Vittoria Guidi.

Raoul Bova all’ansa ha spiegato:

“Ci sarà un doppio matrimonio officiato da me, quello tra Anna e Marco e quello tra Nino ed Elisa. La cerimonia viene ostacolata da non pochi contrattempi”.

“In questa serie don Massimo lo vedremo impegnato anche ad insegnare catechismo sia ai bambini, che a scuola a quelli più grandicelli, e avremo un caso con questi studenti di cui parleremo delle problematiche di oggi dal bullismo ai pericoli del web e non solo”.

Il cast di Don Matteo 14

Il cast vedrà il ritorno di volti molto amati dal pubblico. Tra i protagonisti ritroviamo:

Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo

nel ruolo di Don Massimo Nino Frassica nel ruolo del Maresciallo Cecchini

nel ruolo del Maresciallo Cecchini Nathalie Guetta (Natalina Diotallevi)

(Natalina Diotallevi) Francesco Scali (Pippo)

(Pippo) Eugenio Mastrandrea (Capitano Diego Martini)

(Capitano Diego Martini) Gaia Messerkling (Vittoria Guidi).

(Vittoria Guidi). Francesco Baffo (Bart).

Oltre a questi, ci saranno nuovi arrivi e sviluppi nelle storie degli altri personaggi, con l’introduzione di Federica Sabatini nel ruolo di Giulia e Pamela Villoresi nei panni di Elisa.

Alcuni attori chiave, come Maria Chiara Giannetta (Capitano Anna Olivieri) e Maurizio Lastrico (Pubblico Ministero Marco Nardi), torneranno anche se solo per poche puntate.

Dove vedere Don Matteo 14

La fiction andrà in onda su Rai 1, ma per chi dovesse perdere una puntata, sarà possibile recuperarla in streaming gratuitamente su RaiPlay, disponibile per tutti senza necessità di abbonamento.