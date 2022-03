Nino Frassica è sicuramente uno dei personaggi televisivi più divertenti e amati dal pubblico, ma ora resterà anche il “lungotenente” di Don Matteo dopo il doloroso addio di Terence Hill. Una situazione a cui il comico siciliano non poteva assolutamente credere quando gli è stata annunciata come ci ha spiegato nella nostra intervista esclusiva: “Io non c’ho creduto quando ci hanno detto che finiva. Dicevo “Dai Terence non fare le burla”, poi ho capito veramente che aveva lasciato l’ultima settimana che abbiamo girato un mese fa”.

Intervista a Nino Frassica

Una situazione dolorosa per i fan di Don Matteo, che però potrebbe riservare delle dolci sorprese anche perché come non può esistere Il Commissario Montalbano senza Luca Zingaretti – ora in tv con la serie Il Re – non può esistere questa serie senza Terence Hill.

Non può esistere con quel nome ma può esistere inserendo un nuovo prete, infatti abbiamo Don Massimo. Può continuare la storia senza di lui, ma chi vedrà la tredicesima serie scoprirà che potrebbe tornare. Quando muore un personaggio è difficile farlo resuscitare, ci sono pochi casi come Lazzaro. Quando il personaggio resta vivo non è detto che torni”. Anche in passato nel 2006 Terence Hill decise di salutare il carrozzone facendo partire il suo amato prete per le favelas del Brasile, salvo poi ripensarci e tornare: “Una sua partenza può far pensare o prevedere un suo ritorno. Non si può dire, resterà un segreto per i telespettatori”.

Don Matteo 13 però rappresenta per Nino Frassica anche un nuovo capitolo del più che ventennale rapporto con il suo alterego Nino Cecchini: “Quando all’inizio abbiamo iniziato pensavo che la serie sarebbe durata 20 giorni, invece è durata 22 anni e questa è una bella differenza oltre che una bella soddisfazione” e ricorda ancora come fosse ieri la prima lettura del copione esposto in occasione della presentazione alla stampa in una mostra di cimeli storici dal set “Quando ho letto la sceneggiatura di Don Matteo mi sono messo a piangere perché ho pensato alla bontà del prete, questo era un messaggio che mandavamo agli italiani. Ho pianto dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18:30 (ride ndr)”.

Poi ci regala anche delle anticipazioni, non si sa in realtà quanto veritiere perché a Nino Frassica piace molto scherzare: “Nelle prime tre puntate sono innamorato nella madre della capitana. Nella quarta puntata ho pensato anche di cambiare sesso, nella quinta cambio idea e torno ad essere normale e fino alla fine sarò innamorato”.

L’appuntamento con Don Matteo 13 è tutti i giovedì in prima serata a partire dal prossimo 31 marzo.

Intervista video a Nino Frassica