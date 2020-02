Non è giovedì senza una nuova puntata di Don Matteo 12, la serie campione di ascolti di Rai1 con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica. Ecco per tutti voi lettori di SuperGuida Tv le anticipazioni della nuova puntata in onda questa sera, giovedì 27 febbraio 2020 in prima serata su Rai1.

Don Matteo 12, il cast

Giovedì 27 febbraio 2020 alle ore 21.25 torna “Don Matteo 12” con un nuovo imperdibile episodio in prima serata su Rai1. Un appuntamento oramai diventato fisso per milioni di telespettatori che, settimana dopo settimana, confermano il successo straordinario di una delle fiction più amate e seguite del piccolo schermo. Non si contano, infatti, i record di ascolti di questa dodicesima edizione pronta a stupire con un nuovissimo episodio dal titolo “Non commettere adulterio” in cui ritroveremo Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali, Pamela Villoresi e la partecipazione straordinaria dei The Jackal.

Don Matteo 12, anticipazioni nuova puntata

Giovedì 27 febbraio alle 21.25 su Rai1 appuntamento con un nuovo episodio dal titolo “Non commettere adulterio“. Ecco la sinossi della puntata:

Per Ines è arrivato il momento di conoscere suo padre. E dopo qualche fallimentare tentativo, sembra che Ines e Sergio possano dawero diventare una famiglia, grazie soprattutto all’aiuto di Anna, sempre più in sintonia con Sergio. In Caserma, i nostri devono risolvere un caso che coinvolge Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore e un uomo uscito dal suo passato. Nino, intanto, deluso per una mancata promozione e offeso dal comportamento dei colleghi, pensa alle dimissioni e a una nuova carriera da influencer sul web..,con dei tutor d’eccezione: i The Jackal.

Don Matteo 12 streaming: dove rivedere gli episodi

Il successo di Don Matteo è davvero inarrestabile. Dopo il boom di ascolti della prima puntata che ha registrato 7,005 milioni di telespettatori con uno share del 30,06%, il pubblico si è sempre più appassionato alle avventure del prete detective in bicicletta.

Nel caso vi fosse persi una delle puntate precedenti, segnaliamo che è possibile recuperarle in streaming e in modalità replay OnDemand tramite la piattaforma online di RaiPlay oppure anche tramite la app ufficiale di SuperGuida Tv totalmente gratuita e reperibile per dispositivi iOS che Android e fruibile su smartphone, iPad e Smart Tv.

L’appuntamento con Don Matteo 12 è tutti i giovedì dal 9 gennaio 2020 in prima serata su Rai1.