Torna l’appuntamento con Don Matteo 12, la serie dei record con Terence Hill e Nino Frassica e trasmessa in prima serata su Rai1. Scopriamo le anticipazioni della nuova puntata in onda questa sera, giovedì 12 marzo 2020.

Don Matteo 12 cast: da Terence Hill a Nino Frassica

Giovedì 12 marzo 2020 alle ore 21.25 “Don Matteo 12” torna in prima serata su Raiuno con una nuova imperdibile puntata. Prosegue il grande successo della serie televisiva con protagonista il prete detective interpretato magistralmente da Terence Hill. Questa settimana il prete si ritrova a dover risolvere un presunto caso di femminicidio: riuscirà Don Matteo a venirne a capo? Come sempre accanto a Terence Hill, ci sarà il cast composto da: Nino Frassica affiancati da Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali, Pamela Villoresi.

Don Matteo 12 puntate, anticipazioni “Non desiderare la donna d’altri” Giovedì 12 marzo alle ore 21.25 su Rai1 appuntamento con un nuovo episodio dal titolo “Non desiderare la donna d’altri“. Ecco la sinossi della puntata:

Il parroco ciclista è ancora una volta alle prese con un caso da risolvere che vede coinvolta una giovane donna vittima di un tentato femminicidio. Intanto Nino viene colpito da un raro e curioso disturbo: non sente più le voci maschili, ma solo quelle femminili! E questo innesca una serie di equivoci che coinvolgeranno il Capitano Anna Olivieri , il PM e il cane Patatino. Jordi affronta un provino in una prestigiosa scuola di ballo a Roma, mentre tra lui e Sofia sembra tutto finito. Il segreto della ragazza, ora venuto allo scoperto, potrebbe separarli per sempre.

Don Matteo 12 streaming: dove rivedere gli episodi

Hai perso una delle precedenti puntata di Don Matteo 12 e non sai dove recuperarli? Non preoccuparti, la serie campione di ascolti di Raiuno con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica è disponibile online in modalità replay OnDemand sulla piattaforma online di RaiPlay. In caso contrario potrai tranquillamente rivedere gli episodi tramite la nostra app SuperGuida Tv disponibile sia per dispositivi iOS che Android.