In attesa delle nuove puntate, Rai1 ha pensato bene in vista dell’estate di trasmettere le repliche di Don Matteo 11, la fiction campione d’ascolti con Terence Hill e Nino Frassica. Ecco quando in tv.

Don Matteo 11, tutte le puntate in replica

Da giovedì 13 giugno 2019 Rai1 trasmetterà dalle ore 21.25, in prima serata, in replica tutte le puntate di Don Matteo 11, la serie campione d’ascolti con Terence Hill e Nino Frassica.

Una bella notizia per tutti gli amanti del famoso parroco dall’innato talento per le indagini. Da Gubbio a Spoleto, Don Matteo continua le sue indagini con la complicità del maresciallo Cecchini e il capitano Tommasi. Non mancano durante le varie puntate conflitti d’amore, ma anche esilaranti gag con i suoi grandi amici: la perpetua Natalina, il giovane Tomàs e il simpatico Pippo.

Le repliche di Don Matteo 11 arrivano giusto in tempo per preparare il pubblico alla nuova stagione in arrivo a gennaio 2020 per celebrare i 20 anni dal debutto di una delle serie televisive più amate.

Don Matteo 12: le prime novità

Sarà ancora una volta Spoleto a fare da cornice alle nuove avventure di Don Matteo 12, la fiction campione d’ascolti con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica. Stando alle prime voci di corridoio la dodicesima serie dovrebbe chiudere il cerchio a 20 anni dalla prima puntata. A confermare Don Matteo sta per finire è stata proprio una delle protagoniste Nathalie Guetta, la perpetua Natalina:

“Tutti lo sanno, ufficialmente: la dodicesima sarà l’ultima stagione di Don Matteo“ .