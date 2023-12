La stagione della Scala di Milano si apre nel giorno della Festa di Sant’Ambrogio, questa sera, giovedì 7 dicembre 2023, con il “Don Carlo” di Giuseppe Verdi. Per l’occasione l’opera teatrale approda anche in tv con una diretta televisiva condotta da Mily Carlucci e Bruno Vespa.

Don Carlo, prima alla Scala: l’opera di Verdi in diretta stasera su Rai1

Giovedì 7 dicembre 2023 dalle ore 17.45 appuntamento su Rai1 con la diretta televisiva di “Don Carlo“, l’opera teatrale di Giuseppe Verdi alla Scala di Milano con protagonisti Francesco Meli e Anna Netrebko. Uno speciale televisivo condotto da Milly Carlucci e Bruno Vespa trasmesso per la prima volta da Mamma Rai in 4K, con 10 telecamere in alta definizione e il supporto di 45 microfoni tra palcoscenico e orchestra e altri 15 per i solisti.

Non solo, per i non vedenti sarà possibile godere dello spettacolo sulla piattaforma Rai Play attivando il canale dedicato con l’audio descrizione dello spettacolo in diretta. La regia dell’opera di Giuseppe Verdi è di Lluis Pasqual, mentre la direzione d’orchestra è del Maestro Riccardo Chailly.

"Don Carlo" di Giuseppe Verdi aprirà la stagione lirica del @teatroallascala. Coro e orchestra del teatro saranno diretti dal M° Riccardo Chailly. La #PrimaScala è una produzione @RaiCultura, in diretta su #RaiUno, @RaiPlay e @Radio3tweet giovedì #7dicembre dalle 17.45. pic.twitter.com/3PPvdf6grN — Rai1 (@RaiUno) November 30, 2023

Il Don Carlo segna l’inizio della stagione teatrale 2023/2024 del prestigiosissimo teatro La Scala di Milano. “Verdi ci porta dietro le quinte del potere“, ha detto il regista Lluís Pasqual, mentre il Maestro Riccardo Chailly ha precisato “si chiude una trilogia del potere iniziata con Macbeth e proseguita lo scorso anno con Boris Godunov“.

E’ la settimana volta che la stagione teatrale #PrimaScala si apre con il Don Carlo di Verdi: la prima volta nel 1978 e l’ultima nel 2008. Da segnalare la storica rappresentazione diretta da Franco Zeffirelli e diretta dal Maestro Riccardo Muti nel 1992 con protagonista Luciano Pavarotti.

Don Carlo, la trama dell’opera di Giuseppe Verdi

La storia del Don Carlo, opera teatrale di Giuseppe Verdi con cui si apre la stagione 2023/2024 del Teatro La Scala di Milano, è molto cruda. L’opera, tratta dall’omonima tragedia di Friedrich Schiller, è ambientata in Spagna nel 1568, anno del trattato di pace con la Francia. La trama racconta il complicato rapporto tra padre e figli, ma anche dell’amore contrastato ed ostacolato di Elisabetta di Valois e Don Carlo, figli rispettivamente di Filippo II e del re di Francia.

Il loro amore è ostacolato proprio dalle famiglie: Elisabetta, infatti, è promessa sposaa dal re a Filippo II, padre di Carlo.

L’appuntamento con il Don Carlo di Verdi è in diretta su Rai1.