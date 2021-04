Dopo la chiusura di Live-non è la D’Urso, il programma di Barbara D’Urso “Domenica Live” fa discutere per l’ospitata in studio concessa a Pierpaolo Pretelli. Insieme all’ex Gf vip 5, nello studio del talk domenicale si è presentato per l’occasione anche Leo. Ovvero, il figlio che il velino storico di Striscia la notizia ha avuto dall’ex Ariadna Romero. L’ospitata di padre e figlio, tuttavia, ha destato clamore e polemiche. Questo, soprattutto per l’imbarazzo mostrato dal bambino in tv, che ha scatenato una vera bufera. In merito, ha ora voce la stessa Ariadna Romero, in un post pubblico in cui lei si dice in disaccordo con la scelta dell’ex, di portare in tv il figlio.

Domenica Live, è polemica su Pierpaolo Pretelli e il figlio di Ariadna Romero

Dopo essersi classificato secondo alla finale del Gf vip 5, Pierpaolo Pretelli è tornato al centro del gossip in quanto ospite della nuova puntata di Domenica Live. Nello studio della diretta andata in onda su Canale 5 il 18 aprile 2021, l’ex Gf vip si è presentato con il figlio Leonardo Pretelli, avuto dall’ex Ariadna Romero, intenerendo gran parte del pubblico.

Nel corso dell’ospitata tv, la conduttrice Barbara D’Urso non si è risparmiata delle domande per il piccolo ospite, a cui Leo non ha mai risposto se non annuendo timidamente e con degli stentati “sì” e/o “no”. Particolari che hanno scatenato una polemica social, sollevata da chi sostiene che il piccolo sia stato esposto a uno stress emotivo importante nel talk, soprattutto mentre venivano mandate in onda dalla regia le immagini di un videomessaggio che Giulia Salemi (attuale compagna ed ex coinquilina al Gf vip 5 di Pretelli, ndr) ha destinato al padre. Nel filmato andato in onda, la modella spiega di aver trovato il suo principe azzurro al Gf vip 5. Un momento non proprio gradito dai più e che qualche internauta definisce “tv spazzatura”.

Il messaggio di Ariadna Romero

Alle considerazioni critiche sull’ultimo intervento in tv di Pierpaolo Pretelli, emerse in particolare in rete, poco dopo averne condiviso uno stralcio con i follower, Ariadna Romero ha voluto ribattere in un lungo post tra le Instagram stories.

“A volte le dinamiche familiari possono essere valutate dall’esterno con leggerezza – esordisce così, nel messaggio -. Non voglio annoiarvi, nel dirvi che tutto quello che faccio è per il bene di Leo, anche se è difficile da capire”. Il post prosegue, poi, con Ariadna Romero che spiega che dopo la separazione avuta con Pierpaolo Pretelli i due hanno la parità di diritti sul figlio. Poi lascia intendere di non voler intromettersi nella lovestory in corso tra l’ex e Giulia Salemi né nella gestione della stessa da parte dell’ex con Leo.

Arriva, quindi, l’affondo della modella. Dichiara di non essere d’accordo con la scelta del padre di portare il figlio in tv, seppur scegliendo la pace con l’ex: “Dal canto mio, se devo mettere sulla bilancia il fatto di fare una guerra con il padre, perché non do il mio 50% di consenso per portarlo in trasmissione, oppure farlo andare, per me prevale la pace”.

A conclusione del messaggio di sfogo condiviso con i follower, la modella svela che per Leo non sia importante riscuotere successo in tv quanto lo sia invece vivere in un contesto familiare felice. Presupposto da cui, infine, prende spunto il monito di Ariadna Romero in risposta alle critiche sparate a zero sull’ospitata tv di Leo. Quello di non soffermarsi alle apparenze e di non sparare sentenze gratuite, senza sapere “guardare oltre”.