Chi saranno, a Domenica Live, gli ospiti della puntata dell’8 dicembre 2019? Chi terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 nel tardo pomeriggio dell’Immacolata? Tanti personaggi famosi faranno capolino nel salotto di Barbara d’Urso. Fra di loro Paola Caruso e Cristiano Malgioglio. Spazio dunque a liti, polemiche, racconti, ma anche all’ultimo balletto del concorso Domenica Alive. Dopo questa esibizione, infatti, si chiuderà il concorso e si voterà poi per l’assegnazione della coppa.

Domenica Live ospiti 8 dicembre 2019: Paola Caruso e Floriana Secondi

La puntata di Domenica Live prenderà il via con liti e querelle da risolvere. Spazio dunque a quelli che potrebbero, forse, essere definiti gossip, ma, che, talvolta, non è appropriato chiamare così visto i vari risvolti. In primis approderà in studio Paola Caruso per rispondere alle accuse di Moreno Merlo. La prima a raccontare il motivo della fine della loro storia d’amore era stata proprio la showgirl. Domenica scorsa, però, Merlo le aveva risposto, lanciandole contro nuove e pesanti accuse.

Paola sarà in studio pertanto per mostrare a tutti nuove prove e svelare ai telespettatori altri dettagli su quanto accaduto. Merlo, però, settimana scorsa ha annunciato di aver già dato mandato ai suoi legali. Come finirà la questione? La conduttrice riuscirà a sistemare ogni cosa e a far incontrare la Caruso e l’ex per un chiarimento definitivo oppure i due si rivedranno in sedi più opportune?

Spazio poi a Floriana Secondi. Settimane fa l’ex vincitrice del GF approdò in studio per raccontare una storia davvero choc fra ricatti e minacce. Floriana incontrerà l’ex, Daniele, per un confronto davanti alle telecamere su quanto accaduto fra loro.Tutta la verità verrà finalmente a galla? Nell’ultima puntata di Pomeriggo 5 Barbara d’Urso ha annunciato, mostrando alcuni secondi di un filmato, che la sua troupe aveva assistito già ad un primo incontro fra i due.

Domenica Live ospiti 8 dicembre 2019: da Malgioglio a Domenica Alive

Chi altri prenderà parte a Domenica Live domenica 8 dicembre 2019? Nel salotto di Barbara d’Urso arriverà l’amatissimo Cristiano Malgioglio. Dopo quanto accaduto nelle sue ultime ospitate, siamo certi ne vedremo delle belle.

Per finire sarà la volta del torneo di Domenica Alive con l’esibizione dell’ultima coppia in gara. A ballare sulle note di Greese saranno due ex concorrenti molto noti del Grande Fratello. Quali? Ebbene l’inedita coppia che tenterà in tutti i modi di spodestare dal trono Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, rubando posti a Francesca Cipriani e a tutti gli altri, sarà composta da: Filippo Nardi e Guendalina Tavassi.