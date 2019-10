Quali Vip entreranno nel salotto di Barbara d’Urso nella prossima puntata di Domenica Live? Fra gli ospiti del 6 ottobre 2019 vi saranno: Massimo Lopez e Mercedesz Henger. Il contenitore pomeridiano di Canale 5 però vedrà approdare in studio anche tanti altri personaggi. Quali? Ecco svelate alcune anticipazioni sul programma.

Domenica Live ospiti 6 ottobre: la replica di Mercedesz

Dopo quanto accaduto settimana scorsa, con Eva Henger giunta in studio da Barbara d’Urso per lanciare appelli alla figlia, nello studio di Domenica Live arriverà anche la giovane e bellissima Mercedesz per replicare alle accuse della madre e raccontare la verità sulla sua storia d’amore con Lucas Peracchi.

Cosa accadrà? Fra le due donne la rottura pare essere definitiva. Da settimane la Henger, sui social e sui giornali, lancia accuse alla coppia di piccioncini e alla figlia dicendo che quest’ultima non le risponde più, Mercedesz e Lucas non hanno mai risposto preferendo continuare a condividere con i fan la loro quotidianità, ma poi qualcosa è cambiato.

L’altra sera Mercedesz ha pubblicato nelle Stories di Instagram diversi video in cui raccontava la sua verità e rispondeva, punto per punto alle dichiarazioni della madre. La giovane ha detto di non aver mai conosciuto Gessica Notaro e di non aver capito come mai verso la fine dell’intervista a sua madre quest’ultima l’avesse spacciata per una sua amica che doveva parlarle urgentemente. Oltre a ciò Mercedesz ha smentito alcuni episodi raccontati da Eva Henger.

Quali altre verità emergeranno nello studio di Barbara d’Urso? Riuscirà la conduttrice a far fare pace a madre e figlia?

Domenica Live ospiti: tutti gli altri Vip

Come annunciato da Barbara d’Urso durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 nello studio del contenitore pomeridiano approderanno anche Giovanni Ciacci per la sfida di Domenica Alive e Massimo Lopez. A quest’ultimo sarà riservata una bellissima d’Urso intervista ricca di sorprese.

Altri ospiti? Se tutto andrà per il meglio, siccome pare essere stato spostato di reparto, Barbara d’Urso tenterà di collegarsi con Vittorio Cecchi Gori dopo che quest’ultimo, settimana scorsa, è stato operato d’urgenza di appendicite.