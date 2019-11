Domenica Live, ospiti 3 novembre 2019: Francesca Cipriani e Mauro Marin

Quali saranno per la nuova puntata di Domenica Live, gli ospiti del 3 novembre 2019? Chi approderà nello studio di Barbara d’Urso? Ecco le anticipazioni che ha dato la stessa conduttrice durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5. In studio arriverà Francesca Cipriani che interpreterà Madonna e Mauro Marin per incontrare finalmente il figlio.

Domenica Live ospiti 3 novembre: Francesca Cipriani diventa Madonna

Nuova protagonista del torneo denominato Domenica Alive sarà la prosperosa Francesca Cipriani. Come i telespettatori sanno prima di lei si sono esibiti: Loredana Lecciso in Pretty Woman, Giovanni Ciacci in Frozen, Annalisa Minetti che è diventata Mary Poppins, Flavia Vento e, settimana scorsa, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che hanno emozionato tutti nei panni de La Bella e La Bestia.

Domenica toccherà a lei. Da giorni quindi la Cipriani si è chiusa in sala prove per imparare la coreografia scelta. Vedendola danzare Barbara d’Urso ha poi annunciato che in studio ne accadranno delle belle. Come mai?

Ebbene Francesca Cipriani ha scelto di esibirsi nei panni di Madonna sulle note di Like a Virgin. Cosa accadrà?

Domenica Live: busta choc e tanti bambini

Barbara d’Urso ha annunciato la presenza di numerosissimi ospiti. La conduttrice per Domenica Live ha parlato di una nuova busta choc riguardante proprio uno dei vip presenti in studio. Di chi si tratterà? Nulla è stato svelato.

Ci saranno poi anche tanti bambini appena nati insieme ai loro genitori. Settimana scorsa, ad esempio, Barbara d’Urso ha mostrato a tutti la nipotina di Maradona, ma anche il figlio di Paola Caruso e il piccolo Dodo di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Quali altri pargoli approderanno in studio questa settimana? La conduttrice non ha voluto svelare i nomi dei loro genitori. Bisognerà sintonizzarsi su Canale 5 per scoprirlo.

Spazio poi a Daniela Bongiorno che racconterà la sua vita insieme al grandissimo Mike Bongiorno.

Domenica Live ospiti 3 novembre 2019: il capitolo Mauro Marin

Dopo aver chiesto aiuto ed essersi fatto curare o quantomeno aver intrapreso un percorso importante per dare una svolta alla sua vita, Mauro Marin sarà nello studio di Domenica Live per poter abbracciare il figlio che non ha mai visto e non ha voluto riconoscere.

Barbara d’Urso modererà l’incontro fra l’ex vincitore del GF e la sua ex compagna che, dopo tante liti, forse, potrà dar via ad un nuovo periodo per la sua vita e per quella del suo bambino.