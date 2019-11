Quali saranno per Domenica Live gli ospiti della puntata del 24 novembre 2019? Ecco qui tutte le anticipazioni sulla nuova puntata del contenitore di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Tanti i Vip in studio. Altrettanti, quindi, saranno i temi toccati. Attesissima però è l’intervista a Vladimir Luxuria dopo quanto accaduto a Live Non è la d’Urso lunedì scorso con il duro attacco di Vittorio Sgarbi.

Domenica Live ospiti 24 novembre: Paola Caruso contro l’ex fidanzato

Barbara d’Urso aprirà la nuova puntata di Domenica Live con la busta choc contenente un documento fornito da Paola Caruso. Cosa è accaduto? Come annunciato a Pomeriggio 5 si parlerà della rottura fra la Caruso e Merlo.

A quanto pare la storia d’amore è finita, infatti, nel peggiore dei modi e Paola Caruso pare essere davvero molto arrabbiata.

Per quanto riguarda la Caruso vi sarebbero, infatti, motivi gravissimi per cui è finita la sua storia d’amore. Moreno Merlo non ha mantenuto la promessa fatta a Barbara d’Urso che gli aveva chiesto di trattare con i guanti Paola e suo figlio visto che avevano già fin troppo sofferto.

Cosa accadrà? Merlo avrà modo di raccontare la sua verità?

Domenica Live ospiti: intervista a Vladimir Luxuria

A Domenica Live fra gli ospiti vi sarà anche l’amatissima Vladimir Luxuria. Cosa accadrà? Ebbene Barbara d’Urso ha promesso una lunga intervista all’ex opinionista dell’Isola dei Famosi dopo quanto accaduto a Live Non è la d’Urso.

Lunedì scorso, infatti, Luxuria è stata duramente attaccata da Vittorio Sgarbi. Sui social e sul web, dopo le dichiarazioni del critico d’arte, si sono scatenate numerosissime polemiche.

In molti, compresa Selvaggia Lucarelli, si sono schierati a favore di Luxuria.

Spazio poi a Er Patata, marito di Monica Scattini, che ha appena finito gli arresti domiciliari per droga e che andrà a Domenica Live per raccontare tutta la vicenda.

Per finire a prendere parte al torneo di Domenica Alive approderà in studio Carmen Di Pietro nei panni di Cenerentola.