Quali saranno, nella nuova puntata di Domenica Live, gli ospiti di Barbara d’Urso? Chi approderà nel salotto televisivo di Canale 5 per infiammare il tardo pomeriggio della domenica dell’ammiraglia Mediaset? La conduttrice ha annunciato numerosi vip come Samantha De Grenet e Paola Caruso. Ecco tutte le anticipazioni sul programma.

Domenica Live ospiti: il ritorno di Paolo Mengoli e il diritto di replica

Settimana scorsa ha tenuto banca il racconto di Paolo Mengoli. Il cantante ha scoperto dopo 20 anni circa che la figlia che ha cresciuto come sua non era davvero sua figlia biologica. Mengoli, ancora sconvolto, ha raccontato le sue vicissitudini personali con l’ex moglie e l’ormai ex figlia. L’artista ha poi lasciato parlare anche la nuova compagna, un avvocato, che l’ha aiutato a gestire tutta la situazione in ambito legale.

A quanto pare, come annunciato da Barbara d’Urso nell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, ci sono stati ulteriori risvolti choc nella vicenda. Sono emersi nuovi particolari e domenica pomeriggio a Domenica Live si parlerà ancora di questo.

Oltre a ciò il pubblico ha dimostrato particolare vicinanza a Paolo Mengoli e grande interesse alle sue vicissitudini. Sempre da domenica scorsa si parlerà nuovamente di Amedeo Goria e di colei che lo ha accusato per anni. Michela Morellato ha chiesto a Barbara d’Urso il diritto di replica.

Samantha De Grenet e Paola Caruso: le ospiti di Barbara d’Urso

Spazio poi a Paola Caruso che in una recente intervista ha raccontato di come l’incontro con la madre biologica, a Live Non è la d’Urso, non sia finito nel migliore dei modi. I rapporti si sono raffreddati subito. A quanto pare la Caruso ha detto che la donna era solo interessata ai soldi e non a costruire un rapporto con lei.

Barbara d’Urso, colei che le ha fatte incontrare, è rimasta molto colpita da queste dichiarazioni e domenica la ospiterà in studio per capire meglio come siano andate le cose.

Per finire arriverà in studio anche Samantha De Grenet per festeggiare i suoi 50 anni. La showgirl oltretutto è appena guarita dal Covid-19.