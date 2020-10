A Domenica Live quali ospiti approderanno nello studio di Barbara d’Urso per la puntata di domenica 18 ottobre 2020? Quali temi verranno trattati? Ecco alcune anticipazioni date dalla stessa conduttrice durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5. A quanto pare in studio arriveranno Myriam Catania, dopo l’esclusione del GF VIP, insieme al compagno, ma anche Francesca Cipriani e il Mago Otelma. Pare che entrambi siano rimasti chiusi nell’ascensore di Live Non è la d’Urso e che verranno rilasciati solo domenica. Ecco le anticipazioni sulla prossima puntata.

Domenica Live ospiti: dal GF VIP all’Isola dei Famosi

Barbara d’Urso, durante la nuova puntata di Domenica Live, nel tardo pomeriggio di domenica 18 ottobre 2020, si occuperà di due grandi reality Mediaset, o meglio di alcuni dei suoi protagonisti.

In studio approderà Myriam Catania, dopo l’esclusione dal GF Vip. L’attrice racconterà la sua esperienza nella casa e parlerà anche della bellissima storia d’amore con il compagno. In collegamento vi saranno anche la madre, il padre e la zia. Insomma la famiglia Izzo al completo o quasi.

Spazio poi al confronto fra il Mago Otelma e Francesca Cipriani. Il primo pare aver denunciato la seconda per quanto accaduto all’Isola. La Cipriani lo lanciò involontariamente contro un palo, durante una prova fisica. Dopo quanto accaduto nell’ascensore di Live Non è la d’Urso, la conduttrice cercherà di far far loro pace nel salotto, più tranquillo, del programma pomeridiano.

Omaggi e ricordi: da Raffaella Carrà ad Alda D’Eusanio

Che altro succederà? Ebbene Barbara d’Urso ha annunciato di festeggiare in diretta i 70 anni di Alda D’Eusanio che arriverà insieme al suo pappagallo.

Spazio poi all’omaggio per i 45 anni dei Matia Bazar. Per finire? A quanto pare dopo Cristina Molgioglio che ha ballato e cantato Jerusalema, dopo Michele Cucuzza che è diventato Achille Lauro e Guendalina Tavassi insieme a Floriana Secondi che hanno fatto Sabrina Salerno e Jo Squillo, ci sarà una nuova ed importante esibizione.

Il torneo di Domenica Like si animerà con il tributo a Raffaella Carrà. Quale Vip si trasformerà nell’iconico caschetto biondo della tv?