Kiko Nalli, Floriana Secondi e Giucas Casella sono solo alcuni degli ospiti di Domenica Live per il prossimo 17 novembre 2019. Cosa accadrà nello studio di Barbara d’Urso? Sicuramente ne vedremo di tutti i colori. Grande spazio verrà riservato ai gossip che stanno tenendo banco in questo periodo, poi, per concludere, all’interno del torneo Domenica Alive, Casella interpreterà Renato Zero sulle note di Mi vendo.

Domenica Live ospiti 17 novembre: Kiko Nalli vs Gaetano Arena

Barbara d’Urso, durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, come suo solito, ha svelato gli ospiti di Domenica Live. La conduttrice ha parlato in primis del gossip fra Kiko Nalli, Ambra Lombardo e Gaetano Arena. In queste settimane, nel programma pomeridiano, è successo di tutto.

La storia ha preso il via con Gaetano Arena reo di aver fatto a botte con un fotografo che lo seguiva da settimane, a suo dire. Il fotografo ha replicato alle accuse e pian piano è venuto fuori il nome di una ragazza che, a quanto pare, pur essendo fidanzata, era uscita con l’ex gieffino. In studio si sono scontrati quindi paparazzi e ex gieffini, ma, fra una discussione e l’altra, mercoledì scorso sono uscite le foto del bacio fra Kiko e Ambra su un noto settimanale esperto di gossip.

Insomma Gaetano e Ambra si sono baciati. Secondo alcuni sì, le foto parlano chiaro. Secondo altri no, il bacio non è reale. Il caos regna sovrano. Oltre tutto fra i protagonisti del gossip sono volate accuse pesanti. I rapporti si sono incrinati e nella storia sono entrati altri attori con accuse reciproche di uno scoop studiato a tavolino per avere notorietà.

Barbara d’Urso ha annunciato però di avere una busta choc contenente un video choc in merito all’accaduto. Tale immagini andranno in onda solo domenica pomeriggio a partire dalle 17:20 su Canale 5.

Presente in studio l’ex marito di Tina Cipollari. Kiko arriverà con due testimoni pronti a sottolineare che si tratta di tutta una montatura per mettere in cattiva luce la fidanzata e anche lui.

Domenica Live ospiti 17 novembre 2019: Floriana Secondi contro l’ex

Dopo quanto accaduto settimana scorsa, dopo soprattutto, gli ultimi sviluppi sui social, Floriana Secondi tornerà nello studio di Domenica Live per parlare con Barbara d’Urso.

Visti i toni della scorsa puntata, sarà difficile per Barbara d’Urso tener calma la sua ospite. Il discorso appare molto complesso. Le accuse fra Floriana e l’ex sono pesantissime.

Domenica Alive: Giucas Casella diventa Renato Zero

Dopo Loredana Lecciso che ha danzato sulle note di Pretty Woman, dopo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che si sono trasformati ne La Bella e la Bestia, ma soprattutto dopo Francesca Cipriani nei panni di Madonna, che ci ha regalato tantissimo trash, cosa accadrà nel torneo Domenica Alive.

Ebbene a quanto pare gli amanti del trash non potranno perdersi la prossima puntata di Domenica Live.

Giucas Casella ballerà e canterà sulle note di Mi vendo e si trasformerà in Renato Zero. Visto il video delle prove, è chiaro, ne vedremo davvero delle belle.

Prima, però, tempo permettendo, Casella, in studio con la compagna, racconterà la sua vita.