Seconda puntata di Domenica Live. Ospiti in studio, il 17 gennaio 2021, saranno: Eva Henger e il figlio Riccardino, Iva Zanicchi e il marito Fausto, ma anche Nicolò Zenga e la sua ex tata. Di cosa si parlerà nel programma pomeridiano di Barbara d’Urso? Ecco tutte le anticipazioni.

Domenica Live anticipazioni e ospiti: Eva e Iva in lotta per le loro famiglie

Da un lato Iva Zanicchi e Fausto, dall’altro Eva Henger e Riccardino. Nonostante ciò Eva e Iva sono entrambe in lotta per i loro affetti, per le loro famiglie. Come? Ebbene nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso, le due donne racconteranno le loro recenti battaglie.

Iva Zanicchi insieme a Fausto parlerò della lotta al Covid-19 e di come si sia spaventata quando ha scoperto di essere positiva. Il motivo? Oltre a pensare alla sua salute, infatti, Iva ha pensato soprattutto a quella del marito che, sicuramente, visto il particolare momento, rischiava ben più di lei. Proprio nello stesso periodo Fausto stava e sta ancora affrontando la lotta contro il cancro. Scopriremo così dalle parole dei due interessati quali siano oggi le reali condizioni di salute di Fausto. Di sicuro entrambi non mancheranno di scherzarci su e di regalare anche qualche momento di grande umorismo e ilarità al pubblico di Canale 5.

Eva Henger, insieme a Riccardino, invece, parlerà ancora una volta della sua lotta per salvare la tomba di Riccardo Schicchi. Barbara d’Urso ha sottolineato come la Henger abbia davvero sollevato un grosso problema comune ad altre famiglie che si sono ritrovate senza un luogo dove piangere i loro cari a causa di una frana.

Domenica Live: Nicolò Zenga e la ex tata

Dopo la puntata scorsa, anche questa domenica si tornerà a parlare di Walter Zenga e dei figli, Nicolo e Andrea. Quest’ultimo è ancora rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip. Come annunciato dalla stessa Barbara d’Urso, durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, in studio arriverà nuovamente Nicolò Zenga. Oltre a lui vi sarà anche l’ex tata che lo ha cresciuto.

Ascoltate le parole di entrambi, Barbara d’Urso aprirà davanti a loro la busta choc con materiali che li sono stati consegnati da Biagio D’Anelli.

Cosa accadrà? In serata, a Live Non è la d’Urso, invece, sempre dell’argomento parlerà Hoara Borselli, ex di Walter Zenga.