Dopo mesi e mesi di assenza causa Covid-19 e vacanze estive, torna in onda Domenica Live, il programma di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso ed in onda dalle 17:10 ogni domenica pomeriggio. Quali saranno gli ospiti della prima puntata in onda il 13 settembre 2020? Ecco tutte le anticipazioni sull’attesissima trasmissione. La conduttrice, durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5 ha fatto diverse rivelazioni.

Domenica Live ospiti prima puntata: la verità di Soleil

Spazio al gossip. Barbara d’Urso inizierà con il botto con una delle notizie di cronaca rosa che stanno tenendo banco nelle ultime settimane. Si pensava che Andrea Iannone, dopo essere stato lasciato da Giulia De Lellis, e ancor prima da Belen Rodriguez, si fosse avvicinato alla bellissima Soleil, ex di Luca Onestini.

Il settimanale Chi li ha immortalati insieme. I due sembravano in ottima sintonia, ma, a quanto pare, qualcosa è andato storto.

In una recente intervista, infatti, Soleil ha dichiarato di non aver voluto proseguire la frequentazione. Il motivo? A suo dire Iannone, che in passato si era legato sentimentalmente a donne dello spettacolo o comunque a personaggi molto noti come Belen Rodriguez e l’influencer ed ex concorrente del GF Vip Giulia De Lellis, era solo affascinato dalla visibilità. Insomma il bel motociclista non cercava alcuna relazione seria, non voleva davvero trovare l’anima gemella, bensì uscire con una bella donna, magari famosa, che potesse regalargli così un po’ di fama e notorietà e riportarlo su tutte le copertine dei giornali di gossip.

Venuto a sapere delle voci che circolavano su di lui, Iannone ha risposto su Instagram in maniera molto dura.

Domenica pomeriggio, però, nel salotto di Barbara d’Urso, l’influencer, ex di Uomini e Donne, racconterà tutta la sua verità. Iannone è avvisato !

Tutti gli altri ospiti di Barbara d’Urso

Altri ospiti? Ebbene Barbara d’Urso ha annunciato anche la presenza di Enzo Salvi per parlare dell’aggressione subita per difendere il suo amato pappagallo.

Spazio poi alla storia del mitico Clark di Beautiful accusato dall’ex moglie di maltrattamenti. A quanto pare la donna avrebbe ritirato le accuse, ma il processo prosegue ugualmente contro il famosissimo attore.

Per finire Barbara d’Urso continuerà ad occuparsi della storia di Pietro Puzone, ex calciatore del Napoli, ai tempi di Maradona, che è diventato un clochard. La conduttrice ha già inviato uno dei suoi collaboratori sul posto per parlare con il diretto interessato e si è occupata della vicenda durante le prime puntate della nuova edizione di Pomeriggio 5.