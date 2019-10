Domenica Live, ospiti 13 ottobre 2019: Kikò Nalli e Antonella Elia

A Domenica Live, fra gli ospiti di domenica 13 ottobre 2019, approderanno in studio Kikò Nalli e Antonella Elia. Solo loro? Quali temi verranno trattati? Cosa accadrà in studio? Ecco tutte le anticipazioni sul programma pomeridiano condotto da Barbara d’Urso che vedremo andare in onda dalle 17:20 circa su Canale 5.

Domenica Live ospiti 13 ottobre 2019: il racconto drammatico di Kikò Nalli

A Domenica Live, come annunciato da Barbara d’Urso nella puntata di venerdì 11 ottobre di Pomeriggio 5, vi sarà Kikò Nalli. L’ex marito di Tina Cipollari ed ex concorrente del GF 16 racconterà quanto gli è accaduto.

Qualche sera fa, infatti, dopo aver concesso qualche scatto a qualche giovane, anzi giovanissima fan, Nalli è stato aggredito da alcuni sconosciuti. Qualcuno gli ha spaccato qualcosa in testa provocandogli un trauma cranico.

Kikò si è quindi recato in questura per sporgere denuncia, ma anche al pronto soccorso per tutti gli esami del caso.

Nel salotto di Barbara d’Urso, pertanto, Nalli racconterà quanto è successo e spiegherà come mai oltre ad avercela con lui, i suoi aggressori, sembravano avercela anche con la stessa conduttrice. A quanto pare, infatti, qualcuno gli ha urlato contro brutte parole criticandolo anche per la sua amicizia e vicinanza alla d’Urso.

Domenica Live ospiti: Antonella Elia e una busta choc

Barbara d’Urso ha infine annunciato l’arrivo in studio di Antonella Elia, pronta a concedersi per una intervista davvero esilarante e ricca di sorprese e colpi di scena.

Oltre a lei, una delle papabili concorrenti del GF Vip di Alfonso Signorini? Nello studio di Domenica Live arriverà anche la bravissima Annalisa Minetti per prendere parte al torneo di Domenica Alive e sfidare i suoi predecessori ovvero: Loredana Lecciso e Giovanni Ciacci. La Minetti, al contrario dei suoi predecessori che si sono cimentati con la reinterpretazione di Pretty Women e Frozen, ballerà e canterà sulle note di Marry Poppins.

Non mancherà infine la consueta busta choc che racchiude a quanto pare un video documento legato ad un argomento già trattato da Barbara d’Urso.