Cosa accadrà a Domenica Live? Quali ospiti approderanno in studio durante la puntata di domenica 1 novembre 2020? Da un lato Amedeo Goria con il figlio, dall’altro Youma Diakite. Spazio poi alla proclamazione del vincitore del torneo di Domenica Like. Ecco tutte le anticipazioni.

Domenica Live ospiti: dal GF VIP 5 al fidanzato di Viola Valentino

Come ogni venerdì che si rispetti, nell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha svelato alcune anticipazioni sui suoi programmi domenicali. In primis la conduttrice ha parlato di Domenica Live e poi di Live Non è la d’Urso. Cosa succederà in studio nel programma pomeridiano di Canale 5 che terrà compagnia ai telespettatori dalle 17:10 circa, subito dopo Daydreamer – Le ali del sogno?

In primis nel salotto di Barbara d’Urso si parlerà di Guenda Goria e Maria Teresa Ruta. Fra gli ospiti vi saranno il padre di Guenda, nonché ex di Maria Teresa, ovvero Amedeo Goria. Oltre a lui anche il secondo figlio dell’ex coppia, ovvero il fratello di Guenda. Spetterà ai due uomini raccontare un po’ di retroscena sulle loro donne e spiegare cosa accade nella loro famiglia.

Si parlerà quindi di GF VIP 5 e di due delle sue protagoniste più discusse.

Subito dopo sarà la volta di una annosa querelle; quella composta da Viola Valentino, il suo fidanzato e quella che era la fidanzata di lui. Saranno finalmente uno contro l’altro e avranno modo di chiarire ogni cosa. Come finirà?

Domenica Live e Domenica Like: l’attesa proclamazione del vincitore

Dopo l’intervista alla bellissima Youma Diakitè e la presentazione ufficiale del suo bebè, Barbara d’Urso annuncerà finalmente il vincitore del torneo Domenica Like.

Per settimane, infatti, come i telespettatori dell’ammiraglia Mediaset sanno, in trasmissione si sono sfidati grandi personaggi e opinionisti di Barbara d’Urso mentre interpretavano grandi canzoni del passato o bellissimi tormentoni estivi. Cristiano Malgioglio ad esempio ha cantato e ballato Jerusalema mentre Guendalina Tavassi e Floriana Secondi si sono trasformate in Sabrina Salerno e Jo Squillo. Vladimir Luxuria è diventata, per qualche ora, la Carrà, mentre il giornalista Michele Cucuzza ha vestito i panni di Achille Lauro.

Chi avrà preferito il pubblico? Chi di loro avrà ricevuto più like sui social? Per scoprire il vincitore bisognerà attendere la fine della nuova puntata dell’amatissimo programma di Canale 5.