Grandi ospiti per la nuova puntata di Domenica Live in onda nel tardo pomeriggio di domenica 1 marzo 2020 su Canale 5. Barbara d’Urso riserverà ai propri telespettatori due ore ricche di gossip, scoop e momenti di allegria, ma anche di trash regalando così a tutti gli utenti social ciò che desiderano. Il motivo? Ebbene Lory Del Santo ed il fidanzato, Marco Cuculo, si esibiranno sulle note di Titanic. Ecco tutte le anticipazioni annunciate dalle stessa conduttrice della trasmissione durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5.

Domenica Live ospiti: Alba Parietti, Pasquale Laricchia e Samanta Togni

Quali ospiti approderanno nel salotto di Barbara d’Urso per la nuova puntata settimanale di Domenica Live? Ebbene la conduttrice ha confermato l’annuncio già fatto sui social da una delle sue ospiti. In trasmissione vi sarà in primis Alba Parietti. La showgirl e conduttrice, per la prima volta, vestirà i panni di suocera. In che modo? La Parietti sarà in studio insieme al figlio, Francesco Oppini, avuto dalla relazione con Franco Oppini, e la fidanzata del giovane. Cosa accadrà? Come si racconteranno i tre?

Ci sarà un annuncio importante? Sui social, dopo l’annuncio della loro presenza in studio, in molti hanno pensato che il bel commentatore della Juve, sulle Reti locali, possa convolare presto a giuste nozze. Si attende quindi la puntata di domenica per scoprire qualcosa in più.

Successivamente approderà in studio Pasquale Laricchia. L’ex concorrente del Gf Vip risponderò alle pesanti accuse che gli ha mosso contro l’ex compagna Victoria. Successivamente in studio entrerà la nuova fidanzata e la figlia piccola. Laricchia avrà così modo di presentare al pubblico la sua famiglia.

Per finire Barbara d’Urso manderà in onda le immagini esclusive delle nozze di Samanta Togni, la ballerina professionista di Ballando con le Stelle che, però, qualche giorno fa, ha annunciato che non sarà presente nella nuova edizione.

Domenica Like: l’esibizione di Lory Del Santo

Lory Del Santo e Marco Cuculo saranno la ciliegina sulla torta di una domenica che culminerò con una esibizione che sicuramente rimarrà nella storia della tv.

La coppia più discussa del piccolo schermo, ma che a distanza di anni è più unita che mai, si esibirà sulle note di Titanic cercando di ripercorrere le scene più famose del celeberrimo film.

Domenica Live: le parole di Rita Rusic sull’arresto di Cecchi Gori

Queste erano le anticipazioni annunciate da Barbara. Qualcosa, però, cambierà all’interno della domenica pomeriggio. Attraverso Mediaset, infatti, visto il recente arresto di Vittorio Cecchi Gori, abbiamo appreso che Barbara d’Urso si occuperà della questione raccogliendo le dichiarazioni a caldo di Rita Rusic.

Per fare chiarezza l’ex moglie di Cecchi Gori ha già detto: “Vittorio non si trova nel carcere di Rebibbia come scrivono i giornali. È ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per un malore. Se dovessero portarlo in carcere la sua salute verrà compromessa perché non è autosufficiente, per lui sarà la morte“.