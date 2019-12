Domenica Live, ospiti 1 dicembre 2019: Moreno Merlo e Mercedesz Henger

A Domenica Live, come ospiti della puntata in onda nel pomeriggio di domenica 1 dicembre 2019, vi saranno: Moreno Merlo e Mercedesz Henger. Cosa accadrà in studio? Barbara d’Urso si occuperà di due dei gossip del momento continuando il discorso da dove si era interrotto. Per quanto riguarda Moreno Merlo, pertanto, tutto riprenderà da domenica scorsa quando Paola Caruso raccontò la sua verità. Per Mercedesz ci si dovrà rifare, invece, a quanto accaduto lunedì scorso a Live Non è la d’Urso.

Domenica Live ospiti 1 dicembre 2019: Moreno e Mercedesz

Cosa è accaduto fra Paola Caruso e Moreno Merlo? I due si sono lasciati nel peggiore dei modi. Dopo averlo annunciato a Pomeriggio 5, Paola Caruso, domenica scorsa, è giunto nello studio di Domenica Live per raccontare la sua verità. La storia choc ha lasciato a bocca aperta tutti i telespettatori.

Il motivo? La Caruso ha raccontato delle liti con Moreno Merlo e sottolineato come, quest’ultimo, le abbia detto di averla registrata di nascosto. Le accuse choc dell’ex Bonas di Paolo Bonolis all’ex fidanzato non sono però finite lì. Paola Caruso ha raccontato quanto accaduto l’ultimo giorno mentre erano in macchina insieme con il bambino della Caruso. La lite è finita nel peggiore dei modi visto che, stando a quanto raccontato dalla showgirl, sono dovute intervenire le forze dell’ordine.

Venuto a conoscenza delle esternazioni di Paola Caruso, Moreno si è subito difeso sui social attaccando Paola Caruso. Merlo ha detto di possedere le prove e di essere intenzionato a raccontare la sua verità.

Domenica pertanto Barbara d’Urso ascolterà il racconto del ragazzo, raccogliendo tutte le prove contro Paola Caruso. Come andrà a finire in studio?

Spazio poi a Mercedesz Henger che lunedì scorso ha svelato a tutti di non essere la figlia biologica di Riccardo Schicci. Le sue esternazioni pubbliche hanno fatto infuriare Eva Henger che sui social ha postato una serie di video in cui si è detta delusa e schifata.

La giovane Mercedesz, che sembrava essersi riappacificata da poco con la madre, tornerà nel salotto di Barbara d’Urso per rispondere ad Eva e portare le prove di quanto affermato in prima serata.

Domenica Live ospiti: una famiglia e 5 super Boys

Altri ospiti? Ebbene i telespettatori di Domenica Live non si potranno annoiare. In studio arriverà una famiglia con i due figli. Barbara d’Urso non ha voluto svelare l’identità dei suoi ospiti, ma ha sottolineato che al loro matrimonio erano presenti solo le sue telecamere.

Spazio, infine, a Domenica Alive e ai 5 super Boys di Pomeriggio 5. Dopo Carmen Di Pietro che ha preso il posto di Vladimir Luxuria nei panni di Cenerentola, sul palco si esibiranno 5 uomini che compaiono quasi sempre nel salotto dell’amata conduttrice. A loro spetterà interpretare i Village People.

Quali vip si cimenteranno con questa ardua prova? Ebbene anche in questo caso Barbara d’Urso non ha svelato tutte le sue carte mostrando il video delle prove con solo 3 ragazzi su 5. Fra di loro vi erano: Costantino Vitagliano, Biagio D’Anelli e Antonio Zequila. Chi saranno gli altri?