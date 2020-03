Domenica Live oggi, domenica 15 marzo 2020, non va in onda. Come mai? Perché Barbara d’Urso, dalle 17:20, non tiene compagnia ai suoi affezionati telespettatori? Ecco spiegato il motivo. L’assenza del programma di Canale 5 non durerà a lungo. La trasmissione, se tutto andrà per il meglio, tornerà presto in onda. Ecco però il motivo dell’assenza.

Perché Domenica Live oggi, 15 marzo, non va in onda?

Come dicevamo Domenica Live oggi, 15 marzo 2020, non va in onda. Come mai? Ad annunciarlo è stata la stessa Mediaset con un comunicato ufficiale di cui vi avevamo già parlato qualche giorno fa. L’azienda ha deciso di sospendere alcune trasmissioni. Fra di esse vi sono proprio quella condotta da Barbara d’Urso durante il tardo pomeriggio domenicale che va in onda su Canale 5, ma anche Verissimo e #Cr4, La Repubblica delle Donne.

Viste le disposizioni del Governo in merito al CoronaVirus, per la sicurezza di tutti i lavoratori di casa Mediaset, ma anche per dare ampio spazio all’informazione, la Rete ha deciso di mettere in pausa alcuni programmi per concentrare le forze sugli altri, sottolineando, però, che appena possibile, le amatissime trasmissioni torneranno a tener compagnia ai loro fan.

Barbara d’Urso, durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, ha sottolineato ai telespettatori l’assenza di Domenica Live, ma ha anche specificato che la trasmissione sarebbe andata un pausa solo per un breve periodo.

Non sono, però, ancora chiare le date di messa in onda dello show. Per scoprire quando Domenica Live tornerà a riempire il palinsesto domenicale e pomeridiano di Canale 5 bisognerà attendere ancora un po’.

Andrà invece in onda, in prima serata, Live Non è la d’Urso.

Domenica Live non va in onda: cosa ci sarà al suo posto?

Cosa sostituisce Domenica Live? Cosa possono vedere i telespettatori? Dopo l’appuntamento con le consuete soap la Rete ha messo in programmazione un film ormai noto al pubblico dell’ammiraglia. Si tratta di una pellicola della saga di Rosamunde Pilcher che di solito viene programmato durante il periodo estivo o natalizio.

La saga dei film tratti dai libri della scrittrice britannica verrà proposta ai telespettatori, oltre ad altri titoli, anche durante i pomeriggi infrasettimanali non appena terminerà la messa in onda delle puntate già registrate di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi.