Domenica Live non va in onda oggi, domenica 7 marzo 2021. Al suo posto i telespettatori di Canale 5 possono vedere una puntata antologica del contenitore pomeridiano di Barbara d’Urso. Dalle 17:10 circa, infatti, sarà trasmessa Domenica Vintage. Come mai tale scelta? Come mai Barbara d’Urso non è in onda come accade tutte le domeniche? Ecco le motivazioni.

Domenica Live non va in onda: le parole di Barbara d’Urso e il motivo dell’assenza

Come annunciato da Barbara d’Urso durante l’ultimo appuntamento settimanale di Pomeriggio 5, Domenica Live non va in onda domenica 7 marzo 2021. Al suo posto sarà trasmessa Domenica Vintage o Domenica Rewind che dir si voglia.

Di cosa si tratta? I telespettatori di Canale 5 potranno vedere il meglio del meglio di Domenica Live. Una raccolta con le interviste più belle, quelle più commoventi, ma anche dei momenti più divertenti degli ultimi anni di programma. E’ stata la stessa d’Urso a sottolineare che i suoi fan potranno vederla sia con i capelli corti, sia con i capelli lunghi e trasformarsi intervista dopo intervista proprio perché sono state prese e incollate insieme interviste realizzate in periodi completamente differenti.

Annunciando questa novità per domenica 7 marzo, Barbara d’Urso ha anche detto di non essere ancora pronta a rilasciare anticipazioni su quella che sarà la puntata serale di Live Non è la d’Urso.

Perché, però, Domenica Live non andrà in onda? A quanto pare la decisione è stata presa per via dell’allungamento di Domenica In. La puntata sarà tutta dedicata a Sanremo 2021 e ai suoi protagonisti. Per evitare lo scontro, e la perdita di pubblico, Mediaset ha scelto di mandare Domenica Live in pausa per una settimana. In questi giorni, però, Barbara d’Urso potrà iniziare a prepararsi per quando, subito dopo Pasqua, la trasmissione tornerà ad allungarsi e a tener compagnia ai telespettatori per tutto il pomeriggio o quasi. Come avevamo già annunciato l’appuntamento non sarà più dalle 17:20 circa alle 18:40 ma dalle 15 alle 18:40.

Domenica 7 marzo 2021: la programmazione Rai e Mediaset

Ricapitolando. Domenica 7 marzo 2021 Domenica In non inizierà alle 14:00, come di consueto. Alle 13.55 andrò in onda piuttosto la Santa Messa.

Mara Venier inizierò la puntata speciale su Sanremo e sui suoi protagonisti a partire dalle 15:35 e proseguirà fino al telegiornale delle 20:00.

Per evitare lo scontro con Domenica In e Sanremo dunque Canale 5 manderà in onda Domenica Vintage.

Su Canale 5, alle 14 circa, andrà in onda una puntata speciale del Tg5 dedicata al viaggio storico di Papa Francesco.

A seguire, alle 15:29, sarà trasmessa la soap opera Il Segreto e successivamente Una Vita.

Domenica Live e Live Non è la d’Urso: chiusure e grandi ritorni

Come ormai tutti sanno Domenica Live, dall’11 aprile 2021, si allungherà. Lo show andrà in onda anche dalle 15.00 alle 17.00. Qui debutterà dunque un nuovo spazio dedicato all’informazione. Immancabile sarò poi l’appuntamento dalle 17:10 alle 18:45.

Per essere chiari Domenica Live tornerò ad andare in onda per tutta la domenica pomeriggio tenendo compagnia ai telespettatori dalle 15 fino alle 18.45, ovvero per quattro ore di diretta.

Si concluderà il 28 marzo 2021 la stagione di Live Non è la d’Urso.