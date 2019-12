A Domenica Live, Moreno Merlo, ex di Paola Caruso, ha replicato alle accuse della showgirl. Il ragazzo ha raccontato una verità completamente opposta a quella svelata dalla Caruso settimana scorsa. Ecco le sue parole nei video Mediaset. Merlo ha portato in studio anche un referto del 118 chiamato il giorno in cui lui e Paola Caruso hanno litigato per strada.