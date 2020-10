Cosa accadrà a Domenica Live? Quali ospiti approderanno nel salotto di Barbara d’Urso per la puntata del programma in onda domenica 4 ottobre 2020 dalle 17.10 circa, subito dopo la puntata della soap opera turca con Can Yaman? Ecco alcune succulente anticipazioni. A tener i telespettatori incollati alla televisione ci penserà Michele Cucuzza. Il motivo? Per il torneo di Domenica Like dovrà trasformarsi in Achille Lauro ed indossare uno degli outfit di quest’ultimo a Sanremo.

Domenica Live ospiti: Cucuzza e il torneo di Domenica Like

A gareggiare contro Cristiano Malgioglio e Nadia Rinaldi, che si sono esibiti nelle scorse puntate di Domenica Live, arriverà in studio l’ex concorrente del GF VIP 4, ovvero Michele Cucuzza. Quali panni dovrà vestire? Quelli di Achille Lauro. Cosa accadrà in studio? Quanti like riuscirà a strappare tale performance? Per scoprirlo bisognerà tener d’occhio gli account del programma condotto da Barbara d’Urso.

Cerchiamo di capirci qualcosa di più. Come tutti ricorderanno il torneo di Domenica Like è partito la scorsa edizione. A sfidarsi sono stati numerosi personaggi della tv italiana nonché numerosi opinionisti della conduttrice. In tanti si sono trasformati in un personaggio molto distante da loro. Un esempio? Ciacci in Elsa di Frozen oppure Rosa Perrotta in Belle e il suo fidanzato ne la Bestia.

Quest’anno il primo concorrente, ovvero Malgioglio, non si è trasformato in nessun personaggio o divo americano. Il cantante ha proposto semplicemente una sua versione di Jerusalema, la hit dell’estate 2020. Nadia Rinaldi, invece, è diventata la Aguilera per un balletto molto hot.

Domenica Live, anticipazioni prossima puntata: i temi trattati

Cos’altro accadrà in puntata? Barbara d’Urso, nell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, ha annunciato la presenza di una sala cinema tutta rinnovata per festeggiare il compleanno di Gigi Sabani.

Spazio poi ad un racconto choc di Donatella Milani che vorrà condividere con il pubblico qualcosa di molto privato. Per finire Barbara d’Urso si concentrerà sul fidanzato di Viola Valentino che pare essersi fidanzato, contemporaneamente, con diverse donne. In studio vi sarà un vero e proprio confronto. Emergerà la verità?