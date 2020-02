Cosa accadrà nella nuova puntata di Domenica Live? Quali ospiti approderanno in studio domenica 16 febbraio 2020 dalle 17:20 circa? A quanto pare Barbara d’Urso ha preparato per i suoi telespettatori diversi temi da trattare, ma anche alcuni momenti di puro intrattenimento che faranno esplodere i social. Ecco le prime anticipazioni sullo show pomeridiano di Canale 5.

Domenica Live ritorna in 16 febbraio 2020: le aspettative

Settimana scorsa, contro Domenica In e una Mara Venier in diretta da Sanremo con i protagonisti del Festival per tutto il pomeriggio, Domenica Live non è andata in onda. Al suo posto, come annunciato, è stata trasmessa una puntata di Domenica Vintage con tutti i migliori spezzoni del programma in merito alle interviste fatte negli ultimi anni.

Questa domenica, 16 febbraio 2020, però, l’amatissima trasmissione pomeridiana condotta da Barbara d’Urso tornerà con il consueto appuntamento. Dalle 17:20 prenderà il via un nuovo appuntamento. Quali ospiti approderanno, però, in studio? Durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5 la conduttrice non ha svelato quasi nulla in merito alle anticipazioni del contenitore dell’ammiraglia Mediaset.

La d’Urso ha svelato solo un dettaglio che, però, ha già attirato l’attenzione degli amanti del trash. Quale? Scopriamolo fra un attimo. Nel frattempo possiamo dire che la puntata è molto attesa e che i fan del programma sperano che si possano chiarire le posizioni di Floriana Secondi, Paola Caruso e dei rispettivi ex. La lite è rimasta, infatti, in sospeso e nessuno ha capito molto.

Domenica Live presenta Domenica Like: al via Alessandra Mussolini

Cosa ha annunciato Barbara d’Urso? Ebbene domenica 16 febbraio prenderà il via una nuova rubrica ovvero Domenica Like. Di cosa si tratta? Ebbene come spiegato dalla stessa conduttrice Domenica Alive è terminato con la vittoria di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I sopravvissuti da quel torneo hanno già dimostrato la loro bravura, ma soprattutto sono riusciti a portar a casa la pelle egregiamente.

I cambi look choc di Giovanni Ciacci, invece, paiono essere andati in pausa.

Così la redazione del programma si è inventata un nuovo filone che terrà i telespettatori incollati al teleschermo. Si tratta di Domenica Like e di sicuro molto presto conosceremo tutti i dettagli. Per ora ci deve bastare sapere che a dare il via a questa nuova rubrica sarà Alessandra Mussolini.

L’opinionista, nota per la sua verve e la sua capacità di incendiare ogni dibattito, che recentemente si è scagliata contro Luigi Mario Favoloso, avrà modo di cimentarsi con un balletto molto famoso sulle note del mambo reso celebre da Sophia Loren.