Cosa succederà nella puntata di domenica 31 gennaio 2021 a Domenica Live? Cosa annunciano le anticipazioni e quali ospiti approderanno nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso su Canale 5? C’è una nuova busta choc pronta a rivelare particolari scottanti e molto delicati al pubblico dell’ammiraglia Mediaset. Ecco tutte le news sul programma.

La busta choc a Domenica Live: la famiglia Villa

Nell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, parlando delle anticipazioni per i programmi che condurrà domenica, Barbara d’Urso ha annunciato qualche news. La conduttrice ha svelato che la busta choc di Domenica Live conterrà notizie sulla famiglia di Claudio Villa. A quanto pare sono stati trovati nuovi figli dell’artista di fama internazionale.

Come la prenderà Manuela Villa? La cantante ha a lungo battagliato per ottenere il riconoscimento. Tempo fa si era detta disposta ad incontrare gli altri fratelli e sorelle. Sempre nello studio di Barbara d’Urso, infatti, Paolo Limiti, anni fa, aveva annunciato a Manuela la presenza di possibili fratellastri in Russia, sottolineando, però, che c’era la possibilità di trovare altri figli di Claudio Villa in giro per il mondo.

Cosa succeder ora? Come reagirà la cantante? Barbara d’Urso riuscirà a riunire i fratelli?

Domenica Live ospiti: le altre storie

Spazio poi alle forti dichiarazioni di Arianna David. L’ex Miss ha rilasciato dichiarazioni contro Antonella Elia, l’opinionista del GF VIP 5 di Alfonso Signorini. Secondo la David, infatti, la Elia oltre ad odiare se stessa odierebbe tutti, senza distinzione di sesso. La David ha fortemente attaccato la showgirl ed in studio racconterà a Barbara d’Urso la sua verità. Antonella vorrà replicare? Ci sarà Pietro a difenderla?

Ritorneranno infine Dora Morini e Cristian per parlare dell’amore ritrovato.

Per finire, invece, spazio al collegamento con Ivano Michetti. L’ex componente dei Cugini di Campagna ha avuto un ictus ed è stato in coma, come raccontato dalla stessa d’Urso, per quindici giorni. Michetti ha dovuto affrontare anche un delicato intervento al cuore.