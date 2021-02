Cosa accadrà a Domenica Live secondo le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 28 febbraio 2021? Prima di passare ad elencare tutti i Vip che approderanno nello show di Barbara d’Urso per l’ultima puntata del mese di febbraio, dobbiamo occuparci ci una importante news. La trasmissione tornerò ben presto ad allungarsi e a tener compagnia ai telespettatori nel lungo pomeriggio domenicale.

Domenica Live si allunga: grosse novità sul programma di Canale 5

Ci sono importanti novità per Domenica Live e Barbara d’Urso. Dall’11 aprile 2021, dalle 15.00 alle 17.00, debutterà un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’attualità che andrà ad arricchire “Domenica Live”: il programma festivo di Canale 5 dedicato al costume e all’intrattenimento.

Sostanzialmente dalle 15 fino alle 18.45, per quattro ore di diretta, Barbara d’Urso terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 fra cronaca, attualità e gossip.

Si conclude il 28 marzo la stagione di “Live – Non è la d’Urso” la trasmissione in onda la domenica sera. Dopo 76 puntate e oltre 300 ore di informazione e di servizio costruite con tenacia anche nelle fasi più difficili dell’emergenza sanitaria il programma chiude i battenti. Come tutti i programmi che rappresentano un appuntamento per il pubblico, il talk serale riprenderà con le nuove edizioni.

Domenica Live ospiti 28 febbraio 2021: tutti i Vip

Domenica 28 febbraio 2021, per l’ultima puntata del mese di febbraio, nel salotto di Barbara d’Urso vi saranno numerosi Vip.

In primis Pippo Franco con il figlio Gabriele che il pubblico ha conosciuto a Temptation Island. Spazio anche a Ivano Michetti dei Cugini di Campagna.

Successivamente approderà nello studio Carmen Di Pietro insieme a tutta la sua famiglia. Lei e il figlio hanno avuto il Covid-19 e racconteranno la loro esperienza. La Di Pietro è stata ospite, prima di contrarre il virus, nell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021. Insieme a Pucci ha sottoposto i concorrenti alla prova del Bacio.

Per finire Barbara d’Urso intervisterà la vedova di Paolo Rossi, il compianto ex campione del Mondo con la Nazionale di Calcio.