Cosa succederà nella nuova puntata di Domenica Live? Secondo le anticipazioni sugli ospiti del 21 marzo 2021 vi saranno in studio tante donne. Barbara d’Urso avrà modo di chiacchierare con: Patrizia Pellegrino, Sandra Milo e altre Vip. Quali? Ecco le news in merito al programma di Canale 5 in onda dalle 17:10 in poi. Si tratta di una delle penultime puntata in onda con orario ridotto. Dall’11 aprile, infatti, Domenica Live terrà compagnia al suo amato pubblico a partire dalle 15:00.

Domenica Live ospiti 21 marzo: Sandra Milo e il brutto scherzo in radio

Ospite della puntata di Domenica Live di domenica 21 marzo sarà la bellissima Sandra Milo. L’attrice e conduttrice ha compiuto da poco ben 88 anni e sarò presente in studio con i suoi figli per festeggiare insieme a tutti.

Tante sono le sorprese che Barbara d’Urso ha in serbo per lei.

Si parlerà, però, anche del brutto scherzo fatto in radio dalla Milo a Geppi Cucciari e al collega. La Milo ha detto di aver fatto il richiamo del vaccino contro il Covid-19 e poi ha finto di sentirsi male. In primis ha detto di avvertire il battito accelerato, poi, dopo aver ansimato ha fatto finta di avere un malore. Tutti si sono subito preoccupati per lei e per quanto poteva esserle accaduto.

Geppi si è subito preoccupata di far chiamare la figlia e si è spaventata molto per quanto poteva essere accaduto alla donna soprattutto perché poteva trovarsi sola in casa. Poco dopo la Milo ha iniziato a ridere e a dire che si trattava di uno scherzo.

Il video dell’accaduto ha fatto il giro sui social e in molti si sono scagliati contro Sandra Milo. Proprio nel giorno della Memoria delle vittime del Covid, lo scherzo è sembrato davvero di cattivo gusto e le critiche sono state molto pesanti.

Sandra Milo finge un malore dopo aver fatto la seconda dose del vaccino a Un giorno da pecora. #ugdp pic.twitter.com/2gaye7ioEF — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 18, 2021

Le altre ospiti della puntata di Barbara d’Urso

In studio da Barbara d’Urso arriveranno anche Patrizia Pellegrino con la sua famiglia. La showgirl racconterà di essere stata operata di tumore.

La Pellegrino racconterà la sua storia per essere d’esempio a chi come lei si è trovato nella sua stessa situazione, ma soprattutto per dare forza e coraggio a tutti.

Per finire spazio a Morena Funari che incontrerà in studio la moglie di Gianfranco Funari dopo l’appello lanciato in tv qualche settimana fa.