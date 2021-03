Dopo una settimana di pausa torna Domenica Live. Secondo le anticipazioni e gli ospiti presenti in studio domenica 14 marzo 2021, Barbara d’Urso si è preparata al meglio per tornare a tener compagnia ai suoi telespettatori. Tanti i Vip in studio, tanti gli argomenti trattati. In primis arriverà Maurizio Aiello per le truffe amorose, poi l’ex gieffino Francesco Oppini.

Domenica Live ospiti: Oppini, la fidanzata e Alba Parietti

E’ uscito dalla casa del GF Vip 5 dopo che era stato paventato il primo allungamento del reality. Non ha passato il Natale con i suoi amici e coinquilini, nonostante ciò, si è sempre parlato di lui. Il motivo? La sua amicizia con Tommaso Zorzi.

Francesco Oppini ha fatto uno splendido percorso nella casa più spiata d’Italia e ha creato legami davvero molto forti con altri coinquilini. Nonostante ciò Oppini ha scatenato anche molte polemiche per alcune frasi pronunciate su Dayane Mello. I due all’inizio si erano molto avvicinati, poi, però, il figlio della Parietti si è distaccato e ha iniziato a nutrire un certo risentimento.

Di cosa si parlerà a Domenica Live? Oppini sarà presente in studio insieme alla fidanzata, nonché futura moglie, e alla mamma: Alba Parietti. Pare che quest’ultima, dopo i lunghi mesi lontano dal figlio, abbia deciso di non abbandonarlo più.

Il pubblico di Canale 5 scoprirà dunque i preparativi per le nozze di Oppini? Forse sì. Si spera che Barbara d’Urso indaghi di più sui progetti futuri della coppia e sulle intenzioni della suocera.

Alcuni poi sperano che Barbara d’Urso chieda alla Parietti cosa è successo domenica scorsa a Live Non è la d’Urso. In settimana si è a lungo discusso della possibilità che la showgirl e conduttrice abbia sentito qualcuno parlare male di lei.

Gli altri ospiti: da Tacconi a Maurizio Aiello

Fra gli altri ospiti di Domenica Live per la puntata in onda il 14 marzo 2021 vi sono Stefano Tacconi, sua moglie e i suoi figli, ma anche Maurizio Aiello.

Taccono e la moglie si confronteranno in un intenso faccia a faccia dopo quanto accaduto nelle ultime settimane e dopo quando detto dalla donna a Pomeriggio 5.

Maurizio Aiello, famoso attore di Un Posto al Sole, amatissima soap opera partenopea in onda su Rai 3, invece, parlerà di truffe amorose. Aiello è una vittima delle frodi in quanto molto spesso vengono rubate le sue foto per irretire donne su internet e convincerle a versare somme ingenti.