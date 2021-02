Cosa accadrà a Domenica Live secondo le anticipazioni per la puntata in onda domenica 14 febbraio 2021, giorno di San Valentino? Quali ospiti approderanno nel salotto di Barbara d’Urso per tener compagnia al pubblico di Canale 5 a partire dalle 17:10 circa? E’ stata confermata, dalla stessa conduttrice, la presenza di Valeria Graci e quella di Matilde Brandi. Ecco tutte le news sul programma.

Domenica Live ospiti 14 febbraio 2021: Valeria e Matilde

Durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha svelato alcuni degli ospiti di Domenica Live per la puntata in onda il 14 febbraio 2021. La conduttrice ha annunciato in studio la bravissima Valeria Graci che, a Striscia la Notizia, la imita. Proprio per questo motivo la d’Urso ha lanciato l’ipotesi di vedere in studio sia lei che il suo alter ego. Cos’altro succederà? Oltre che con il telegiornale satirico la Graci è attualmente impegnata in radio, ma, molto presto, volerà a Sanremo per condurre il Prima Festival con: Giovanna Civitillo e Giovanni Vernia.

Spazio poi a Matilde Brandi, l’ex gieffina che ha raccontato a Verissimo e in alcune interviste di essere stata lasciata dal compagno per sms e di essere di nuovo in cerca dell’amore.

Oltre a loro in studio arriverà Vittoria Schisano per raccontare la sua nuova vita e la voglia di convolare a nozze.

I figli di Claudio Villa: il mistero si infittisce

Dopo un paio di puntate in cui si è parlato del mistero che avvolge i figli di Claudio Villa, dopo le indagini portate avanti dalla trasmissione e le rivelazioni di settimana scorsa, pare proprio che uno di loro abbia deciso di parlare.

Barbara d’Urso ha annunciato, infatti, che domenica pomeriggio il pubblico di Canale 5 potrà ascoltare il racconto di uno dei figli fino ad ora segreti di Claudio Villa. L’uomo ha incontrato recentemente anche Manuela Villa e ha avuto modo di confrontarsi così con la sua “sorellastra”.

Le parole di questo signore daranno coraggio anche agli altri di uscire dall’anonimato? Manuela Villa e il fratello riusciranno ad incontrare tutti?