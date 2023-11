Mara Venier torna a condurre l’undicesima puntata di Domenica In, in onda il 26 novembre 2023 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti e le anticipazioni dell’undicesima puntata di Domenica In che avrà un super ospite.

Domenica In, puntata del 26 novembre: ospiti e anticipazioni

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti dell’undicesima puntata? Il più atteso è Laura Pausini che arriva in studio dopo aver vinto il prestigioso riconoscimento “Person of the Year” ai Latin Grammy Awards 2023. È la terza donna nel mondo a ricevere il premio dopo Gloria Estefan e Shakira. La cantante si racconterà a Mara Venier in una lunga intervista a cuore aperto in cui ripercorrerà i suoi successi, le tappe più significative della sua carriera artistica e la sua vita privata.

Poi ci sarà uno spazio dedicato all’attore e regista Antonio Albanese che interverrà per presentare il suo film ‘Cento Domeniche’, in uscita in questi giorni nelle sale cinematografiche.

Arriva l’Eurovision Song Contest Junior

Grande attesa anche per la 66^ edizione dello ‘Zecchino d’Oro’. Ci sarà un collegamento con Elisabetta Ferracini dall’Antoniano di Bologna per annunciare gli appuntamenti della kermesse che andrà in onda sulla Rai.

La puntata di Domenica In che andrà in onda domenica 26 novembre vedrà dare la linea verso le 15.45 alla finale dell’Eurovision Song Contest Junior. La ventunesima edizione del concorso canoro per bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni, vede Melissa Agliottone e Ranya Moufidi rappresentare l’Italia con il brano ‘Un mondo giusto‘.