Trentunesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 19 aprile 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della trentunesima puntata di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della trentunesima puntata del 19 aprile 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della trentunesima puntata? In studio ci sarà Marco Masini, reduce dell’ultimo Festival di Sanremo in coppia con Fedez. Il cantante si esibirà, piano e voce, sulle note dei suoi successi e canterà il nuovo singolo “Di Più”, brano estratto dall’ultimo album “Perfetto imperfetto”.

Poi sarà la volta di Elisa Isoardi che si racconterà a cuore aperto a Mara Venier, tra carriera e vita privata, come quando parlerà del legame con la madre Irma e del rapporto speciale con suo fratello Domenico. E ancora tanta musica, con Dolcenera che canterà “My Love” e Michele Bravi con “Genitore 3”, brano contenuto nel disco appena pubblicato “Commedia musicale”.

Ospite anche Marina Peroni, moglie del cantante Sandro Giacobbe, che ricorderà la loro storia d’amore durata 15 anni.

Pino Strabioli ricorda i 50 anni di Domenica in

Per il consueto spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno, insieme a Salvo Sottile ed altri ospiti, parleranno degli ultimi casi di cronaca nera come l’aggressione a Giacomo Bongiorni. L’uomo sarebbe stato ucciso a Massa per aver chiesto ad un gruppo di giovanissimi di non lanciare bottiglie e bicchieri contro la vetrina di un esercizio commerciale.

Continua anche il momento nostalgia con Pino Strabioli che prosegue il suo percorso celebrativo dedicato ai “50 anni di Domenica In”. Il regista e attore questa settimana ripercorrerà l’edizione del 1985/1986 condotta da Mino Damato. Enzo Miccio invece racconterà la storia d’amore tra Gianni Agnelli e Marella Caracciolo, mentre Teo Mammucari condurrà il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.