Trentaseiesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va oggi, domenica 24 maggio 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della trentaseiesima puntata di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della trentaseiesima puntata del 24 maggio 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della trentaseiesima puntata? Grande protagonista è Antonello Venditti che si racconterà tra carriera e vita privata. Il cantautore, che sarà in tour con il “Daje! Live Summer 2026”, canterà alcuni dei suoi brani più di successo e presenterà il suo nuovo album. Poi sarà la volta di Barbara De Rossi che ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera tra televisione, cinema e teatro.

Da Mara Venier arriva anche il neosposo Franco Ricciardi che dedicherà la sua “Primmavera” ad Anna Mellone. Ancora tanta musica con Rosanna Fratello che presenterà il suo nuovo singolo “Tremenda”.

Spazio attualità e ricordo dei 50 anni della trasmissione

Non mancherà il consueto spazio attualità condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno che commenteranno i principali episodi di cronaca della settimana insieme a ospiti ed esperti presenti in studio.

Con Pino Strabioli ci sarà un nuovo capitolo dedicato ai 50 anni di “Domenica In”, un ricordo della storia trasmissione con tanti aneddoti. Poi sarà la volta di Enzo Miccio che commenterà i look delle star protagoniste della 79ª edizione del Festival di Cannes mentre Teo Mammucari condurrà l’appuntamento telefonico de “La cassaforte di Domenica In”.