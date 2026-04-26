Trentaduesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 26 aprile 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della trentaduesima puntata di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della trentaduesima puntata del 26 aprile 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della trentaduesima puntata? Grandi protagonisti saranno i Pooh che presenteranno la compilation “Pooh 60: La nostra storia” (che racchiude ben 5 cd), nata per festeggiare i 60 anni di carriera. La band canterà per il pubblico anche i loro successi più amati.

Poi sarà la volta di Sal Da Vinci che presto sarà impegnato, come rappresentante dell’Italia, alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con la canzone ‘Per sempre sì‘, si racconterà a Mara Venier parlando della sua famiglia, del suo percorso professionale e della sua vita privata.

Ancora tanta musica con un’altra protagonista dell’ultima edizione della kermesse sanremese, Patty Pravo che si esibirà sulle note del singolo ‘Opera‘ che dà anche il nome al suo ultimo album.

Spazio attualità e giochi

Per lo spazio attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i principali fatti di cronaca della settimana insieme alle giornaliste Giovanna Botteri e Candida Morvillo.

Enzo Miccio racconterà della vita sentimentale di Marcello Mastroianni, con gli amori più importanti della sua vita, mentre Teo Mammucari condurrà il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.