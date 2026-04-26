Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 26 aprile 2026 alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 26 aprile 2026

In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita. Di seguito gli ospiti della puntata.

Ospiti di puntata di domenica 26 aprile 2026

Saranno ospiti: Giancarlo Magalli, volto storico della televisione e protagonista del mondo dello spettacolo da oltre sessant’anni come autore, conduttore, attore e molto altro; Tosca, cantante dalla voce intensa e attrice, che ha appena pubblicato un album di inediti, dedicato al femminile, “Feminae”; Massimo Ghini, presto protagonista al cinema di “Nel tepore del ballo”, il nuovo film di Pupi Avati, che racconta la storia di un celebre conduttore televisivo che, all’apice della sua carriera, viene travolto da uno scandalo finanziario.

Dove vedere la puntata del programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.