‘Domenica in’ oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della quarta puntata di domenica 18 ottobre 2026

Da
Chiara Di Tommaso
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Mara Venier conduce Domenica In 2024-2025

Quarta puntata della nuova edizione, la cinquantunesima, di Domenica In che torna oggi, domenica 18 ottobre 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 18esima volta e la nona consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della quarta puntata di Domenica In stagione 2026-2027.

Domenica In: ospiti della quarta puntata del 18 ottobre 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica InIl programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10 e vede la presenza di una nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini.

Ma chi saranno gli ospiti della quarta puntata? Barbara D’Urso si racconterà a cuore aperto con Mara Venier. Attualmente impegnata come giudice a “Ballando con le Stelle”, svelerà aneddoti e ricordi della sua carriera e vita privata. Spazio poi alla musica con Orietta Berti che presenterà il nuovo singolo dal titolo “Maledetto settembre” e canterà insieme a Nina Zilli e al rapper Danti.

Poi sarà la volta dell’attore e cabarettista Andrea Perroni che racconterà la sua esperienza a “Tale e Quale Show” oltre ad esibirsi con alcune delle sue esilaranti imitazioni. L’attore Edoardo Leo presenterà il film “Se ami qualcuno dillo”, per la regia di Marco Bonini, del quale è anche co-produttore, al cinema dal 16 ottobre.

Per la cronaca si parla dell’aggressione a Davide Iacopini

Per lo spazio attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno le aggressioni avvenute a Roma da parte di due minorenni a bordo di una minicar. Una di queste ha portato al ricovero dell’attore Davide Iacopini. In studio ci saranno i giornalisti Piero Sansonetti e Ilenia Petracalvina, e la psicologa Flaminia Bolzan.

Ad “Amici Miei” ci saranno alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo oltre ad Enzo Miccio e la sua classifica Top5. Mentre per “Il pranzo della domenica” Savino Zaba si troverà a San Martino nel Cimino, in provincia di Viterbo.

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Chiara Di Tommaso
Giornalista professionista con oltre 15 anni di esperienza. Analizza l’evoluzione della TV e dello spettacolo con un focus particolare sui nuovi social e sulle novità introdotte dell'AI nel settore. Come video giornalista e content creator, racconta il cambiamento del panorama audiovisivo attraverso formati multimediali e linguaggi digitali.