Mara Venier ci farà compagnia con la ventitreesima puntata di Domenica In, in onda il 18 febbraio 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Domenica In.

Domenica In del 18 febbraio 2024: ospiti e anticipazioni della 23esima puntata

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della ventitreesima puntata di Domenica In? Dopo i successi della 74esima edizione del Festival di Sanremo, alcuni dei protagonisti saranno intervistati da Mara Venier. La puntata si aprirà con i Ricchi e Poveri che si esibiranno con il brano “Ma non tutta la vita” che è diventato virale anche sui social. A seguire la coppia formata da Nek e Francesco Renga che canteranno “Pazzo di te”; Mr. Rain con il brano “Due Altalene” e Il Tre con “Fragili”.

Spazio poi a Gigliola Cinquetti che sarà protagonista di un’intervista oltre a cantare alcuni suoi grandi successi di Sanremo come “La Pioggia” e “Dio come ti amo”.

Attesi la Ferilli e il cast di Mare Fuori

Sabrina Ferilli, con Sergio Assisi, sarà in studio per raccontare di cosa parla la serie che la vede protagonista. C’è infatti grande attesa per ‘Gloria’ che andrà in onda in prima serata su Rai1 per tre puntate da lunedì 19 febbraio. Poi sarà la volta del cast di ‘Mare Fuori 4’. In studio ci saranno Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrara e Giovanna Sannino che racconteranno alcune curiosità sulla nuova serie disponibile su Raiplay e in onda ogni mercoledì su Rai2.