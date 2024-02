Mara Venier ci farà compagnia con la ventiquattresima puntata di Domenica In, in onda il 25 febbraio 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Domenica In.

Domenica In del 25 febbraio 2024: ospiti e anticipazioni della 24esima puntata

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della ventiquattresima puntata di Domenica In? La grande protagonista sarà Sabrina Ferilli reduce dal successo della prima puntata di ‘Gloria’. L’attrice veste i panni di una diva nella fiction in onda in prima serata su Rai1. Insieme a lei ci sarà anche la sua assistente Iole, interpretata da Emanuela Grimalda.

Poi sarà la volta di un’ospite internazionale, la cantante Sylvie Vartan racconterà a Mara Venier alcuni aneddoti sulla sua vita privata e carriera. Inoltre si esibirà sulle note di due brano molti amati dal pubblico italiano “Buonasera, buonasera” e “Come un ragazzo”. Per il cinema, spazio a Margherita Buy che presentare il suo film ‘Volare’, uscito nelle sale il 22 febbraio, del quale firma anche la regia.

Il ritorno in Rai di Massimo Giletti e dei protagonisti di Sanremo

A Domenica In ci sarà anche Massimo Giletti che anticiperà alcuni contenuti dello speciale ‘La Rai fa 70’ che andrà in onda su Rai1 mercoledì 28 febbraio. Non mancherà una finestra dedicata ancora al ‘Festival di Sanremo’ con alcuni cantanti che hanno partecipato come big all’ultima edizione. Ci saranno Alfa con il brano “Vai!”, i BNKR44 con “Governo punk” che con Pino D’Angiò canteranno “Ma che idea”, mentre Maninni si esibirà con la sua “Spettacolare”.