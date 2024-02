Mara Venier ci farà compagnia con la ventiduesima puntata di Domenica In, in onda l’11 febbraio 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Domenica In.

Domenica In, puntata dell’11 febbraio 2024: ospiti e anticipazioni

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 ed eccezionalmente fino alle 19.55. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della ventiduesima puntata di Domenica In? La puntata sarà interamente dedicata al Festival di Sanremo 2024 e ai suoi protagonisti. Si celebra infatti la vincitrice della kermesse musicale giunta alla 74esima edizione, Angelina Mango, che ha fatto registrare record in termini di ascolti coinvolgendo sempre più i giovani. L’ultima come presentatore e direttore artistico da parte di Amadeus, ha visto in gara 30 big e diversi co-conduttori. Ogni sera si sono alternati sul palco dell’Ariston marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello, per il gran finale. I cantanti racconteranno la loro emozione a Mara Venier e in più rivedremo tutte le esibizioni degli artisti con i commenti di opinionisti e tanti ospiti. Non mancheranno le sorprese.

Ospite d’eccezione: Riccardo Cocciante

Tra i più attesi durante la puntata dell’11 febbraio c’è sicuramente il vincitore del Festival di Sanremo 2024. Spazio anche a Loredana Bertè che ha conquistato il Premio della Critica intitolato a sua sorella Mia Martini ed ad Angelina Mango che invece si è aggiudicata quello Lucio Dalla, assegnato dalla sala stampa. Ospite d’eccezione sarà Riccardo Cocciante, che si esibirà dal vivo con “Bella senz’anima”, brano di successo del 1974. La regia è di Stefano Vicario.